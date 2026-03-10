Urmărire cu poliția pe străzile din Franța

Un cetățean român a fost condamnat luni, în procedură de judecată rapidă, după ce a încercat să scape de poliție la volanul unei mașini în care se aflau cinci cetățeni vietnamezi înghesuiți pe bancheta din spate.

Incidentul a avut loc în Coudekerque-Branche din nordul Franței, relatează La Voix du Nord.

Potrivit poliției, sâmbătă, la puțin timp după miezul nopții, un echipaj a observat un Volvo cu numere de înmatriculare britanice care a ieșit dintr-o parcare cu farurile stinse, în apropierea intrării pe autostrada A16. Pentru că mașina era într-o stare tehnică proastă, iar comportamentul șoferului le-a atras atenția, agenții au pornit semnalele luminoase pentru a opri vehiculul.

Doar că, în loc să tragă pe dreapta, bărbatul care se afla la volan și-a continuat drumul, cu polițiștii pe urmele lui. Nu a reușit să ajungă prea departe. Mașina veche era încărcată peste măsură, iar la un moment dat a ajuns într-o stradă fără ieșire. Șoferul, identificat drept Aurelian‑Tudorel Dobre, a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins rapid de polițiști.

Cinci vietnamezi, înghesuiți pe bancheta din spate

În autoturism, polițiștii au descoperit cinci cetățeni vietnamezi înghesuiți pe bancheta din spate. Nu purtau centuri de siguranță și stăteau practic unii peste alții.

Românul a fost reținut și acuzat de refuz de a opri la semnalele poliției, conducere fără permis și transportul unor străini aflați în situație ilegală, expuși unor riscuri grave.

Românul, în fața judecătorului: „Nu le-am cerut pașapoartele”

În fața instanței, bărbatul a oferit explicații considerate puțin credibile. Întrebat de ce nu a oprit la controlul poliției, a spus că nu avea permis. Cât despre vietnamezii înghesuiți pe banchetă, șoferul a explicat că nu știa că situația este ilegală și că nu le-a cerut documentele: „În România, când sunt cinci persoane pe bancheta din spate a unei mașini, poliția nu face nimic. Și nu am fugit. Am ieșit din mașină cu mâinile ridicate. Vietnamezii? Nu le-am cerut pașapoartele”.

Bărbatul a susținut că plecase din Bruxelles într-o dubă de șantier, la cererea noului său angajator, care i-ar fi spus să transporte muncitori între Bruxelles și Liège.

Anchetatorii au stabilit însă că declarațiile sale nu sunt reale. Românul conducea propriul Volvo, iar traseul său a fost reconstituit cu ajutorul camerelor de supraveghere din Belgia.

Datele de localizare ale telefonului său arătau că acesta s-a aflat de mai multe ori în zona Calais în luna februarie, lucru pe care nu a reușit să îl explice convingător.

Condamnare și interdicție de a mai intra în Franța

Anchetatorii au mai descoperit că românul fusese deja condamnat în 2021 la Reims într-un dosar de trafic important de droguri.

Instanța l-a condamnat acum la un total de 20 de luni de închisoare cu executare. El a rămas în detenție și a primit, de asemenea, interdicție definitivă de a intra pe teritoriul Franței.

Autoturismul Volvo, care nu avea un proprietar declarat, a fost confiscat.

