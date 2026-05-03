A condus cu viteză spre spital ca să-și salveze copilul nenăscut

Un bărbat din orașul german Recklinghausen a fost amendat după ce a condus cu viteză mare spre spital, încercând să salveze viața copilului său nenăscut.

Soția sa însărcinată a început brusc să aibă hemoragie în timpul nopții, iar acesta a pornit imediat spre spital. Deși a ajuns cât de repede a putut, copilul nu a mai putut fi salvat.

La scurt timp după tragedie, autoritățile locale i-au transmis o sancțiune de 400 de euro și suspendarea permisului pentru o lună.

Incidentul a avut loc pe o stradă din Gelsenkirchen, când, la ora 1:30 noaptea, radarul a înregistrat autoturismul bărbatului, un Mercedes-Benz, rulând cu 99 km/h într-o zonă urbană.

După primirea procesului-verbal, tânărul de 29 de ani a contestat sancțiunea și a explicat că se afla într-o situație medicală de urgență. Cu toate astea, în ciuda explicațiilor oferite, autoritățile au menținut sancțiunea. Conform răspunsului oficial, argumentele sale au fost analizate, însă „faptele invocate nu l-au exonerat și nu au justificat închiderea procedurii”.

Pe lângă amendă, i-au fost adăugate și taxe administrative de 28,50 euro.

Instanța a anulat sancțiunea

Potrivit inormațiilor din dosar, cuplul s-a prezentat inițial la cel mai apropiat spital, unde medicii au constatat gravitatea situației și au propus transferul către o maternitate cu ambulanță și medic de urgență. Avocatul bărbatului, Jens Tuschhoff, a declarat că ambulanța nu era disponibilă într-un timp uti: „Deoarece o ambulanță nu era disponibilă rapid, clientul meu a decis să își transporte singur soția”.

Cazul a ajuns în fața Judecătoriei din Gelsenkirchen, iar instanța a decis închiderea procedurii cu acordul procurorilor. Judecătorul a invocat prevederea legală care permite anularea unei sancțiuni atunci când pedepsirea „nu este necesară”.

Avocatul a declarat că și administrația locală putea renunța la amendă încă de la început: „Suntem bucuroși că instanța a corectat această decizie lipsită de inimă”.

Tot în Germania, un șofer a primit o amendă uriașă, deși a depășit limita legală de viteză cu doar 7 km/h. Incidentul a avut loc pe autostrada A3, în apropiere de Windhagen (Renania-Palatinat), unde limita de viteză era de 120 km/h. Bărbatul ar fi trebuit să primească 20 de euro amendă, fără puncte de penalizare, fără interdicție de a conduce, dar a fost sancționat cu o amendă de 960 de euro, o lună de interdicție de a conduce și două puncte de penalizare. Motivul: autoritățile au confundat autoturismul său cu un camion.

