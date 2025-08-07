Cuprins:
Mașina se deplasa pe banda de urgență, pe contrasens
Mașina respectivă a fost surprinsă în timp ce se deplasa pe banda de urgență, în sens invers. Comportamentul său i-a determinat pe ceilalți șoferi să reducă semnificativ viteza pentru ca o tragedie să fie evitată.
Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces.
În acest context, poliția este în alertă și încearcă să-l identifice pe șofer, pentru a-l sancționa conform legii, potrivit Digi24.ro.
Ce reprezintă banda de urgență
Banda de urgență este banda situată la extremitatea din dreapta a autostrăzilor sau drumurilor expres, destinată exclusiv intervențiilor în cazuri de urgență.
Scopul benzii de urgență:
- Este folosită numai pentru opriri neprevăzute: defecțiuni tehnice, accidente, urgențe medicale etc.
- Permite accesul rapid al vehiculelor de intervenție: ambulanțe, pompieri, poliție, echipe de asistență rutieră.
- Nu este destinată circulației normale!
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.