Mașina se deplasa pe banda de urgență, pe contrasens

Mașina respectivă a fost surprinsă în timp ce se deplasa pe banda de urgență, în sens invers. Comportamentul său i-a determinat pe ceilalți șoferi să reducă semnificativ viteza pentru ca o tragedie să fie evitată.

Cel mai probabil, cel de la volan greșise breteaua de acces.

În acest context, poliția este în alertă și încearcă să-l identifice pe șofer, pentru a-l sancționa conform legii, potrivit Digi24.ro.

Ce reprezintă banda de urgență

Banda de urgență este banda situată la extremitatea din dreapta a autostrăzilor sau drumurilor expres, destinată exclusiv intervențiilor în cazuri de urgență.

Scopul benzii de urgență:

Este folosită numai pentru opriri neprevăzute: defecțiuni tehnice, accidente, urgențe medicale etc.

Permite accesul rapid al vehiculelor de intervenție: ambulanțe, pompieri, poliție, echipe de asistență rutieră.

Nu este destinată circulației normale!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE