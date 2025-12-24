Adoptarea proiectului privind taxele și impozitele pentru 2026

Proiectul, care stabilește taxele și impozitele pentru anul viitor, prevede o majorare a impozitului pe clădirile rezidențiale pentru persoanele fizice, de până la 80%, în funcție de zona de încadrare. «Mărirea impozitelor în Constanța nu este reflectată decât în impozitul pe clădiri pentru persoane fizice. Celelalte rămân la fel. Persoanele fizice și juridice care dețin spații cu destinație nerezidențială vor plăti impozitul la același nivel în 2026 cu cel din 2025», a declarat Cristina Aldea, directorul SPIT Constanța.

Totodată, o altă taxă inclusă în proiect este cea de 500 de lei pe an pentru cei care închiriază apartamente în scop turistic în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță. Această sumă se adaugă la taxa de dezvoltare și promovare a turismului.

Controverse în jurul taxei anulate anterior

Taxa de 200 de lei pentru șoferi, care fusese anulată anterior de instanță în noiembrie 2025, a revenit în discuție.

„Am reintrodus această taxă pentru că în interiorul proiectului am dorit să eliminăm motivele pentru care instanța a anulat-o”, a explicat primarul Vergil Chițac.

De asemenea, acesta a precizat: „O mașină care staționează pe carosabil uzează atât trotuarul, cât și carosabilul și pentru lucrul acesta trebuie să plătim. Asta înseamnă pentru noi contraprestație”, a mai precizat primarul.

Liderul consilierilor locali USR Constanța, Cătălin Iacob, a solicitat clarificări privind modificările aduse proiectului. Cu toate acestea, consilierii USR au votat împotriva proiectului, pe motiv de «motive de nelegalitate». De asemenea, USR a propus eliminarea taxei de 200 de lei printr-un amendament, însă acesta a fost respins cu 9 voturi pentru, 1 împotrivă și 17 abțineri.

Consilierul independent Felicia Ovanesian a depus un alt amendament similar, susținând că «se menține atât discriminarea, cât și lipsa contraprestației». Amendamentul său a fost respins, primind 10 voturi pentru și 17 abțineri.

Reacții după reintroducerea taxei de 200 de lei

Liderul consilierilor locali AUR, Ovidiu Cupșa, a cerut retragerea proiectului de pe ordinea de zi pentru a permite mai multe dezbateri, însă cererea sa a fost refuzată de primarul Chițac la începutul ședinței. Conform Info Sud-Est, proiectul fusese lansat în dezbatere publică încă din luna noiembrie 2025, înainte ca decizia definitivă a Curții de Apel Constanța să anuleze taxa de 200 de lei.

Această taxă fusese inițial introdusă prin HCL 412/2024 și anunțată în septembrie 2024. Șoferii din Constanța au achitat taxa în 2025, cu excepția celor care dețineau abonamente de parcare sau utilizau parcările din Zona 2, care nu include centrul orașului, centrul vechi sau stațiunea Mamaia.

În martie 2025, Tribunalul Constanța a hotărât anularea acestei taxe, iar Curtea de Apel a respins, în noiembrie 2025, recursul depus de Consiliul Local Constanța. În schimb, a admis cererea avocaților care au solicitat anularea HCL 412/2024, motivând lipsa de legalitate.

Cu toate acestea, autoritățile locale au decis să reintroducă taxa în proiectul pentru 2026, modificând prevederile contestate și subliniind necesitatea acoperirii costurilor pentru întreținerea drumurilor și trotuarelor afectate de staționarea vehiculelor.

