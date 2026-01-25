Doi camionagii au murit pe autostrada A44 din Germania

„A început să plouă, iar după două-trei minute totul a devenit alunecos. Apoi camioanele și mașinile au început să alunece ca pe gheață. Nu se mai putea frâna. Remorca a împins capul tractor lateral și situația a devenit extrem de periculoasă. A trebuit să mă opresc”, a declarat, sâmbătă dimineață, unul dintre numeroșii camionagii surprinși de gheața formată pe autostrada A44, în Germania.

Accidentul a avut loc în landul Renania de Nord-Westfalia, pe tronsonul cuprins între Wünnenberg-Haaren și Diemelstadt, o porțiune de drum pe care, în noaptea dintre joi și vineri, și-au pierdut viața doi camionagii din Sanremo, angajați ai companiei Ciesse Flower din Arma di Taggia.

Moldoveanul Tudor Plămădeală și italianul Dario Galletti, victimele tragediei

Victimele sunt Dario Galletti, în vârstă de 63 de ani, și colegul său de origine străină, Tudor Plămădeală, 60 de ani, cu care împărțea de o perioadă rutele comerciale dintre Riviera italiană și Germania.

Cei doi camionagii își finalizaseră livrarea și se aflau în drum spre casă.

Potrivit relatării jurnaliștilor italieni, accidentul mortal s-a produs în toiul nopții, când capul tractor al camionului lor, un „Scania”, ar fi derapat și s-a izbit violent de remorca unui alt autotren care circula în față. Impactul a fost fatal, iar cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire.

Nu mai puțin de 17 autotrenuri au fost implicate în aproximativ 20 de accidente produse de-a lungul autostrăzii, bilanțul total fiind de trei morți și 11 răniți.

Echipajele de intervenție au fost nevoite să folosească echipamente hidraulice pentru a putea ajunge la trupurile celor doi camionagii decedați.

Poliția germană: gheața s-a format rapid pe carosabil

Autoritățile consulare au fost cele care au informat familiile victimelor, care au ajuns în cursul zilei de ieri în Germania. Trupurile neînsuflețite au fost depuse la morga celui mai apropiat spital, în așteptarea finalizării formalităților necesare pentru repatrierea în Italia, unde vor avea loc funeraliile.

Ministrul de interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, și-a exprimat șocul în urma tragediei. „Gravul accident rutier produs pe autostrada din apropiere de Marsberg ne-a zguduit profund. Gândurile noastre se îndreaptă către victime și familiile acestora. Mulțumim zecilor de persoane care au intervenit în această situație de urgență”, a declarat oficialul.

Poliția germană a transmis că gheața s-a format extrem de rapid pe carosabil din cauza ploii, ceea ce a făcut imposibilă adoptarea în timp util a măsurilor de siguranță necesare.

Apelul familiei lui Tudor Plămădeală

Pe rețelele de socializare, familia lui Tudor Plămădeală a lansat un apel emoționant:

„Cu o durere imensă anunțăm dispariția lui Tudor, într-un accident rutier. Un om bun, un tată iubitor, o persoană care a știut să ofere afecțiune și umanitate. Pierderea sa lasă un gol profund și o durere de nedescris. În acest moment de mare suferință, îi rugăm din inimă pe toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit să fie alături de familia sa cu o rugăciune, un cuvânt de mângâiere și, pentru cei care pot, și cu un ajutor financiar. Orice gest, oricât de mic, va fi un semn concret de iubire și solidaritate”.

La sfârșitul anului trecut, un microbuz cu nouă persoane la bord, condus de un șofer român, a intrat în coliziune cu un autoturism, în Germania. În urma impactului, 11 persoane au fost rănite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE