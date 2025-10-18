Ministerul Afacerilor Interne a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui proiect important de modificare a legii circulației, ce ar putea aduce schimbări semnificative referitoare la valabilitatea permiselor de conducere, relatează Gândul.

Potrivit noii legi, durata de valabilitate a documentelor va fi stabilită în funcție de evaluările medicale periodice ale fiecărui șofer, o măsură care are ca scop creșterea siguranței rutiere, dar și adaptarea la standardele europene, conform capital.ro.

Totodată, și introducerea unor termene de valabilitate diferențiate, în funcție de vârstă și de rezultatele controalelor medicale este printre scenariile propuse. Așadar, după o anumită vârstă, perioada de valabilitate s-ar putea reduce, pentru a se asigura că șoferii rămân apți medical de a conduce un vehicul.

Rămâne de văzut dacă noua lege aflată în dezbatere publică va fi adoptată, iar valabilitatea permisului de conducere nu va mai fi una fixă, ci va depinde de avizul și controlul medicului.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat în cadrul unei conferințe de presă, noi reguli importante pe care toți șoferii români trebuie să le afle. De departe, cele mai importante modificări din Codul Rutier se vor referi la amenzi, la metodele de sancționare și la digitalizare.



