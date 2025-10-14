Șoferii vor putea fi amendați cu camerele de supraveghere din orașe

Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a susținut conferința de presă și a anunțat toate modificările care vor fi implementate în cadrul proiectului „Siguranță în trafic”.

Prima modificare importantă anunțată se referă la integrarea camerelor de supraveghere din orașe, dar și cele ale CNAIR, în sistemul e-Sigur, mecanismul automatizat pentru amendarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

„Creăm premisele integrării în sistemul e-Sigur a camerelor administrației publice locale și CNAIR pentru procesarea unui volum masiv de date. Pentru aceasta avem nevoie de reguli noi, fapt pentru care propunem simplificarea procedurilor de comunicare cu proprietarii și conducătorii de vehicule. Ne dorim să reducem costurile suportate de contribuabili și degrevarea polițiștilor rutieri de sarcini administrative. Astfel, polițiștii vor acționa mai mult timp în teren în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic care nu pot fi constatate prin mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau de droguri”, a declarat chestorul Bogdan Despescu.

Conceptul de viteză medie, implementat în Codul Rutier

O altă noutate anunțată de Ministerul de Interne se referă la conceptul de viteză medie, care va fi implementat în Codul Rutier.

„Un al doilea palier de noutate se referă la reguli mai clare, o legislație actualizată, responsabilitate clară pentru utilizatorii și deținătorii de vehicule. Introducem conceptul de viteză medie. Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de la un punct la altul pe un anumit sector de drum. Este un concept aplicabil în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania și Bulgaria, care a operaționalizat acest sistem la începutul lunii septembrie 2025”, a explicat secretarul de stat.

Mecanism simplificat de dat amenzi

O altă modificare implică simplificarea mecanismului de dat amenzi.

„De asemenea, introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia. În această situație, proprietarul va primi direct procesul-verbal, iar în cazul în care acesta confirmă într-un mod automat, prin sisteme digitale, că el a condus autovehiculul, procesul-verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri. În cazul în care proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, are posibilitatea, tot în sistem digital, să indice conducătorul auto, situație în care procesul-verbal este nul de drept, fără alte formalități.

În ceea ce privește permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și readucem în atenția conducătorilor auto importanța respectării codurilor de restricții. Ne referim aici la acele coduri pentru anumiți conducători auto, cum ar fi cod 78 pentru cei care au parcurs programul de pregătire, au parcurs școala pe un autovehicul cu cutie automată. După cum bine știți, în acest caz, respectivul deținător de permis de conducere nu poate să utilizeze un autovehicul cu o cutie manuală”, a precizat Bogdan Despescu.

Fără puncte de penalizare pentru oprire sau parcare neregulamentară

În cazul opririlor sau parcărilor neregulamentare, polițiștii români vor avea un nou mecanism prin care îi vor sancționa pe șoferi, însă vor fi eliminate punctele de penalizare.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând, este o chestiune de noutate, și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri simplificăm și comunicarea procesului-verbal prin lipirea unui autocolant pe parbriz. Am venit cu această noutate, cu această propunere, astfel încât să avem un sistem cât mai eficient”, a mai dezvăluit chestorul Despescu.

Digitalizare pentru înmatriculare și permise de conducere

Totodată, servicii precum înmatricularea și permisele de conducere vor fi digitalizate, astfel încât românii să aibă un acces mai facil la transmiterea documentelor.

„Un alt palier al proiectului Siguranță în Trafic este reprezentat de digitalizarea anumitor servicii și de accesul facil al cetățenilor la ceea ce înseamnă proceduri de înmatriculare și permis de conducere. Și aici ne referim la modalitatea prin care vor putea cetățenii să transmită anumite cereri, notificări sau copii de pe acte prin modul de transmitere online. Și vorbim de transmitere în condiții de siguranță. Vin cu câteva exemple: cereri de reducere a perioadei de suspendare pentru ca conducătorul auto să nu se mai deplaseze la ghișee, prin hub-ul MAI, care funcționează în acest moment. Comunicarea cu Poliția Română devine mai simplă și mai eficientă și aș continua cu exemplele: la solicitarea polițistului documentele se pot prezenta digital prin hub. Un alt exemplu este posibilitatea de accesare online a fotografiilor care surprind fapta contravențională. Nu este un proces foarte rapid astăzi, cu o transmitere prin poștă, și venim cu acest serviciu într-o modalitate de transmitere online, rapid, pentru cei care sunt înrolați în hub-ul MAI”, a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat al Ministerului de Interne.

Ce a apărut la mormântul Marinelei Chelaru, după ce a fost înmormântată într-un cimitir din București
Știri România 12:00
Ce a apărut la mormântul Marinelei Chelaru, după ce a fost înmormântată într-un cimitir din București
Afaceri de peste 14 miliarde de lei pentru firmele lui Umbrărescu, în creștere cu 77% față de 2024. Care sunt cele mai mari firme de construcții
Știri România 11:56
Afaceri de peste 14 miliarde de lei pentru firmele lui Umbrărescu, în creștere cu 77% față de 2024. Care sunt cele mai mari firme de construcții
Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a intrat cu mașina într-un copac. Cine se afla alături de el
Stiri Mondene 12:04
Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a intrat cu mașina într-un copac. Cine se afla alături de el
Ce a pățit Cosmin Seleși înainte de a ajunge pe Muntele Athos: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă". Vizita a anulat-o
Stiri Mondene 11:12
Ce a pățit Cosmin Seleși înainte de a ajunge pe Muntele Athos: „Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă”. Vizita a anulat-o
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Politică 09:09
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 13 oct.
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
