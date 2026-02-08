De la ce a început scandalul

Circulație blocată, anvelope incendiate, amenințări deschise și arestarea unui polițist care conducea fără permis, toate acestea au avut loc în doar două zile în Macedonia de Nord, țară care traversează unul dintre cele mai tensionate valuri de proteste din acest an.

Potrivit Blic, parte a grupului Ringier, participanții, majoritatea din comunitatea romă, cer ca statul să le permită să conducă autovehicule chiar dacă nu au promovat examenul pentru obținerea permisului. Instituțiile transmit însă un mesaj ferm: legea este aceeași pentru toți.

Totul a început în localitatea Delčevo, unde poliția a reținut un tânăr de 23 de ani din satul Trabotivište pentru conducerea unui vehicul fără permis. La doar o zi distanță, s-a aflat că și un ofițer a condus fără a avea acest drept legal, informație care a amplificat furia din stradă.

Protestele s-au extins apoi în Bitola, Strumica, Prilep, Resen, Știp și Kočani.

Pe un sector al autostrăzii Bitola-Ohrid au ars cauciucuri, circulația a fost blocată ore întregi, iar coloanele de mașini s-au întins pe kilometri.

„Știm să conducem, doar că nu avem acte”

„Nu avem școală, nu avem bani, cum să luăm permisul?”, „Jumătate din Macedonia nu are permis”, „Știm să conducem, doar nu avem hârtii”, au strigat protestatarii, potrivit Sitel.mk.

Cei mai vocali au mers și mai departe: „Dacă ne iau mașinile, va fi rău”.

În Bitola, situația s-a complicat suplimentar. În timp ce femeile au rămas pe autostradă, bărbații s-au adunat în fața tribunalului și a secției de poliție, cerând să li se pună la dispoziție un instructor care să confirme că știu să conducă. Dacă greșesc, spun ei, vor plăti pentru a obține permisul.

„Am șapte copii, din ce să trăiesc?”

Unul dintre șoferi, revoltat după ce i-a fost confiscat vehiculul, a declarat că se află la volan de peste 30 de ani și că poate conduce „orice, de la autoturisme la dubițe”, inclusiv curse până în Germania. Spune că vehiculele valorează mii de euro și că nu le-a primit de la stat, ci le-a cumpărat pentru a-și întreține familia. „Am șapte copii, altul are cinci, altul patru… Cum să supraviețuim dacă rămânem fără mașini?”, a spus bărbatul, adăugând că muncesc cinstit, transportă cărămizi, fier, lemne, vând marfă și se simt jigniți că sunt tratați ca niște infractori.

„Pentru o nimica toată ajungi imediat la închisoare, iar aici doar îți iau mașina. Nu mi-a dat-o primarul, am câștigat-o. Și spun: nu ai permis? Noi conducem mai bine decât mulți care au”, a încheiat el.

În Știp și Kočani au fost din nou incendiate cauciucuri, iar pompierii au intervenit pentru a curăța drumurile și a permite reluarea traficului.

Autoritățile: legea este aceeași pentru toți

După amenințările cu violența, premierul a cerut forțelor de ordine să reacționeze ferm. Ministrul de Interne a transmis că poliția „nu va permite tulburarea ordinii publice”.

Ministrul responsabil pentru integrarea romilor a făcut apel la calm, subliniind că apartenența la o comunitate nu scutește pe nimeni de respectarea legii.

El a anunțat discuții cu Ministerul Educației privind sprijin financiar pentru cetățenii care trebuie să finalizeze învățământul de bază pentru a putea susține examenul auto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE