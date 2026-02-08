Primăria din Iași va înlocui liniile de tramvai din zona Copou

Primăria din Iaşi face un pas important în modernizarea transportului public, anunţând semnarea unui contract de finanţare europeană pentru zona Copou, a anunțat Primăria Municipiului Iași.

Edilul Mihai Chirica a semnat, la finalul săptămânii trecute, acordul prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, vizând reabilitarea liniilor de tramvai din această zonă.

Proiectul de înlocuire a liniilor de tramvai din Iași costă 17 milioane de euro

Proiectul, estimat la 17 milioane de euro, prevede reabilitarea a 1.416 metri de cale de rulare, plus 120 de metri de cale simplă în rond Triumf.

Lucrările includ modernizarea trotuarelor pe 6.079 de metri pătraţi, refacerea spaţiilor verzi pe 2.589 de metri pătraţi şi înlocuirea stâlpilor de susţinere fir contact. Staţiile de tramvai de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi rond Triumf vor fi modernizate, conform informaţiilor furnizate de Primăria din Iaşi.

Autoritățile locale analizează varianta unui inel rutier construit în jurul Palatului Culturii

Pe lângă acest proiect, municipalitatea aşteaptă evaluarea a două alte iniţiative majore depuse prin acelaşi program. Unul dintre aceste proiecte, în valoare de 28,8 milioane de euro, presupune crearea unui inel rutier în jurul Palatului Culturii.

Acest proiect include o linie nouă de tramvai pe traseul Podu Roş – Sfântu Lazăr – Anastasie Panu, menită să îmbunătăţească mobilitatea urbană.

Alte 10 tramvaie moderne ar putea fi achiziționate de autoritățile locale din Iași

Al doilea proiect, aprobat de Consiliul Local în septembrie 2025, vizează achiziţia a zece tramvaie moderne, de 22 de metri lungime, cu un buget de 31,8 milioane de euro. În perioada imediat următoare, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est urmează să comunice rezultatele evaluării acestor iniţiative, care ar putea transforma infrastructura de transport public din Iaşi.

Începând din 2025, ieșenii au tramvaie noi, dotate cu Wi-Fi și aer condiționat. Acestea au fost cumpărate prin PNRR și primul dintre ele a ajuns chiar în primăvara anului trecut.