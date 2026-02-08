„Recent, Donald Trump s-ar fi oferit să deblocheze fonduri federale pentru un proiect de tunel pe sub râul Hudson din New York dacă i s-ar accepta propunerea de a redenumi cu numele său Aeroportul Dulles din Washington şi gara Penn din New York”, a explicat Adrian Năstase.

El sugerează că, având în vedere că Brașovul a purtat în trecut numele lui I.V. Stalin între anii 1950 și 1960, o astfel de schimbare ar putea fi luată în considerare. Totodată, fostul premier a propus și alte măsuri pentru întărirea relațiilor bilaterale.

„Ținând cont de importanța dimensiunii religioase în relația cu Donald Trump, propun ca noi, românii, să trecem in corpore de la ortodoxie la neoprotestantism și să organizăm, împreună cu tot poporul, în fiecare an, un mic-dejun (gratuit) cu rugăciune, la București, pe peluza Palatului Parlamentului (după ce va fi dărâmat gardul care îl înconjoară!)”, a scris Năstase.

În plus, el a sugerat ca președintele Senatului, Mircea Abrudean, să întrerupă relațiile cu mareșalul Seimului polonez, ca reacție la presupusele critici aduse de acesta liderului american.

„Libertatea de exprimare e importantă, dar să nu exagerăm!”, a adăugat fostul premier, subliniind tonul său satiric în postare.