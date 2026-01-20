În anul 2025, numărul șoferilor sancționați pentru viteză excesivă a crescut semnificativ în districtul Pinneberg, Germania. Cele peste 10.000 de amenzi au fost date după ce șoferii au fost surprinși de radarele din apropierea școlilor, potrivit portalului german de știri Abendblatt.de.

Conducătorii auto au fost înregistrați în timp ce încălcau limitele de viteză și sancționați imediat. Trei dintre aceste dispozitive au înregistrat cele mai multe situații în care șoferii au depășit viteza legală.

Un radar amplasat în fața unei școli primare a generat 5.083 de sancțiuni, în timp ce pe locul doi s-a situat un alt radar din oraș cu 4.156 de sancțiuni. Un alt radar de lângă o școală primară a înregistrat 2.156 de sancțiuni.

Peste 80 de șoferi s-au ales cu permisul suspendat din cauza vitezei

Din cele cinci locații noi în care au fost montate radarele germane au rezultat 100 de interdicții de conducere.

În centrul orașului Schenefeld, radarele au înregistrat 2.210 cazuri de contravenții, dintre care 83 au condus la pierderea temporară a permisului. Autoritățile din Schenefeld au raportat și 495 de cazuri de nerespectare a semaforului, dintre care 400 au fost pentru trecerea pe roșu mai puțin de o secundă.

Radarele mobile și radarele „Zeus” au crescut numărul amenzilor pentru șoferii din Germania

Radarele mobile au contribuit cu 10.154 de sancțiuni, iar radarul mobil „Zeus” a detectat 2.405 șoferi vitezomani. În Tornesch, un șofer a fost surprins conducând cu 123 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h.

Acesta a primit o amendă de 1.935,50 euro, o interdicție de conducere de trei luni și două puncte de penalizare.

Cum funcționează tehnologia din spatele noilor radare din Germania

Această creștere semnificativă este atribuită implementării unei tehnologii laser avansate și deschiderii unor noi locații pentru radare. Noile dispozitive monitorizează ambele direcții de trafic, iar eficiența lor este cea mai mare imediat după instalare.

„În total, noile radare au generat 63.318 cazuri în 2025”, a declarat Holger Drescher, liderul echipei de contravenții din cadrul serviciului de trafic și construcții rutiere, potrivit sursei citate mai sus.

Datele centralizate de poliția din Schleswig-Holstein indică faptul că doar măsurile stricte pot controla depășirile de viteză, mai ales în zonele sensibile, precum cele din proximitatea școlilor și grădinițelor.

O țară din Europa a introdus chiar și pedeapsa cu închisoare pentru șoferii vitezomani. Conducătorii auto care încalcă regulile pot lua până la 3.750 de euro amendă și pot fi condamnați la trei luni de închisoare. Măsura a intrat în vigoare începând din 29 decembrie.