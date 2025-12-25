Pedepse drastice pentru șoferii care depășesc viteza de circulație

Începând cu luni, 29 decembrie 2025, depășirea vitezei maxime permise cu peste 50 de kilometri/oră va fi considerată infracțiune în Franța, nu doar contravenție. Potrivit unui articol publicat de Le Monde, șoferii vitezomani care comit astfel de încălcări riscă trei luni de închisoare și o amendă de 3.750 de euro.

„Cu înscriere în cazierul judiciar”, specifică decretul publicat miercuri în Monitorul Oficial, „în aplicarea legii din 9 iulie 2025 privind crearea infracțiunii de omor rutier și combaterea violenței rutiere”, au precizat autoritățile franceze, într-un comunicat citat de publicația străină.

Această măsură vine după ce, anterior, aceste încălcări erau sancționate cu o contravenție de clasa a 5-a, cea mai severă, cu excepția cazurilor de recidivă. Autoritățile consideră că sancțiunea contravențională anterioară „nu mai este adecvată gravității faptelor și creșterii numărului acestora”.

Statisticile privind viteza pe șosele din Franța sunt alarmante

În anul 2024, autoritățile au înregistrat 63.217 cazuri de depășiri ale vitezei maxime admise cu cel puțin 50 de kilometri/oră, ceea ce reprezintă o creștere de 69% comparativ cu anul 2017.

Conform comunicatului emis de Siguranța Rutieră, „condusul cu mult peste limita legală reprezintă un comportament deosebit de periculos, capabil să provoace daune grave în caz de accident”.

De asemenea, s-a subliniat că „viteza excesivă reduce timpul de reacție, prelungește distanța de frânare, scade controlul asupra vehiculului și crește forțele de impact în cazul unei coliziuni”.

Ce alte sancțiuni se mai aplică pentru șoferii care depășesc limitele de viteză pe șosele

Marie-Pierre Vedrenne, ministrul delegat în cadrul Ministerului de Interne, a declarat că „prin clasificarea acestor depășiri grave de viteză ca infracțiune, cu un răspuns judiciar mai ferm, transmitem un mesaj clar: violența rutieră nu mai este tolerată”.

Pe lângă închisoare și amendă, șoferii care depășesc limitele de viteză vor rămâne fără permis de conducere pe o perioadă de trei ani și li se va confisca vehiculul.

De asemenea, aceștia nu vor mai avea dreptul să conducă anumite vehicule motorizate pe o perioadă de cel puțin cinci ani și vor fi obligați să participe la un curs de sensibilizare privind siguranța rutieră.

Țările europene fac eforturi pentru a reduce viteza. Recent, în Italia mai multe radare au făcut ravagii după ce au fost montate pe șosele. Peste 1.500 de amenzi pe zi au dat polițiștii din Roma pentru șoferii care au fost prinși depășind viteza pe două mari bulevarde din oraș.

