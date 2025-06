Ziua în care șoferii români vor fi verificați la sânge

În perioada 16-22 iunie, 34 de țări europene membre ale organizației ROADPOL (Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa), printre care și România, vor desfășura o acțiune internațională de control intensificat al traficului, axată pe depistarea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

Punctul culminant al acțiunii va fi pe 20 iunie, când va avea loc „Maratonul Alcool și Droguri” în toată Europa.

Timp de 24 de ore neîntrerupt, toate aparatele de măsurare a alcoolemiei și dispozitivele de detectare a substanțelor psihoactive disponibile vor fi utilizate în controalele rutiere.

Statistici alarmante în România

În fiecare an, aproximativ 10.000 de șoferi sunt prinși de polițiști în timp ce conduc sub influența băuturilor alcoolice.

Datele oficiale și statisticile recente arată o creștere semnificativă a numărului de șoferi depistați sub influența substanțelor psihoactive în România în ultimii ani:

2020: 740 de șoferi au fost prinși sub influența substanțelor psihoactive.

740 de șoferi au fost prinși sub influența substanțelor psihoactive. 2021: 1.535 de șoferi.

1.535 de șoferi. 2022: 2.866 de șoferi.

2.866 de șoferi. 2023: Numărul a continuat să crească, fiind raportate 3.222 de cazuri doar în primele 10 luni, iar totalul pentru întregul an a depășit 3.500 de șoferi.

Numărul a continuat să crească, fiind raportate 3.222 de cazuri doar în primele 10 luni, iar totalul pentru întregul an a depășit 3.500 de șoferi. 2024: În primele 5 luni, poliția a depistat aproximativ 1.800 de șoferi sub influența substanțelor psihoactive, ceea ce înseamnă o medie de 12 șoferi pe zi. Pentru întregul an 2024, estimările oficiale arată că peste 4.000 de șoferi au fost prinși conducând sub influența substanțelor interzise.

Apel la responsabilitate

Autoritățile fac un apel către cetățeni să nu conducă dacă au consumat alcool și să contribuie la siguranța rutieră printr-un comportament responsabil.

Roadpol efectuează zece operațiuni în fiecare an: Camioane și Autobuze (Truck&Bus), Viteză (Speed), Centura de Siguranță (Seatbelt), Alcool și Droguri (Alcohol&Drugs), Concentrați-vă la drum (Focus on the road).