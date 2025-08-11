Totul a început pe 24 iulie, la punctul de control Boulou, pe autostrada A9, când vameșii au descoperit 140 de kilograme de canabis ascunse sub podeaua falsă a unui camion înmatriculat în România, relatează Police & Réalités.

Cei doi șoferi români susțineau că transportau gresie, însă mirosul puternic de canabis a stârnit suspiciuni. După un control amănunțit, agenții au găsit o ascunzătoare secretă. În aceasta se aflau mai multe pungi, cu un total de 140 de kg de droguri.

Conform informațiilor publicate de LIndépendant, șoferii au ajuns în fața tribunalului penal din orașul francez Perpignan. Avocații lor, Falchi și Maynard, au invocat un viciu de procedură, susținând că notificarea drepturilor inculpaților nu a fost realizată în termenele legale și că parchetul a fost informat tardiv despre plasarea în reținere vamală.

Pe baza acestor argumente, apărarea a cerut anularea procesului și achitarea celor doi șoferi români.

Deși procuratura a cerut 12 luni de închisoare și confiscarea camionului, iar serviciile vamale au aplicat o amendă de 199.500 de euro, tribunalul a decis în favoarea apărării.

Judecătorii au constatat că drepturile fundamentale ale inculpaților nu au fost respectate și au anulat procedura. Cei doi șoferi au fost eliberați imediat, fără condamnare sau amendă. În schimb, drogurile confiscate vor fi distruse, conform legii.

Amintim că un șofer român de 46 de ani a fost achitat de justiția franceză, după ce a petrecut trei luni în arest preventiv, acuzat că transporta 23 de kilograme de cocaină.

Totodată, un șofer român de TIR a fost condamnat la plata unei amenzi de peste 25 de milioane de euro și la 10 ani de închisoare după ce, în camionul său, au fost descoperite 438 de kilograme de cocaină.

