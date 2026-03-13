În ultimii ani, metodele folosite de traficanți au devenit mai complexe, relatează cotidianul austriac Heute.

„Era mai obișnuit ca transporturile să aibă loc în camioane. Ne-am concentrat pe acest tip de cazuri. Apoi am observat că traficanții au început să folosească mașini de mare putere”, a explicat Ursula Auer, șefa Poliției de imigrare.

În aceste vehicule, traficanții înghesuie între 7 și 9 persoane, dar au fost raportate cazuri în care până la 16 oameni au fost transportați într-o singură mașină.

Rutele folosite de clan au vizat în principal Franța, Germania și Scandinavia, dar Austria a devenit un punct strategic.

„Austria este o țară de tranzit, dar este evitată pe cât posibil”, a declarat Gerald Tatzgern, de la Oficiul Federal de Investigații Criminale.

În ciuda acestui fapt, autoritățile austriece au jucat un rol crucial în destructurarea rețelei, pornind investigațiile din regiunea de sud a Stiriei.

Traficanții sunt cunoscuți pentru comportamentul lor agresiv. În timpul controalelor, aceștia accelerează adesea direct spre polițiști, punându-le viața în pericol. În mai multe situații, agenții au reușit să se salveze doar sărind în lateral pentru a evita coliziunea cu vehiculele conduse de traficanți.

Ancheta a identificat 16 lideri ai clanului sirian, fiecare dintre aceștia recrutând până la 80 de șoferi. Majoritatea conducătorilor auto provin din țări precum Ucraina, România, Georgia sau Republica Moldova. Recrutarea s-a realizat, în principal, prin intermediul rețelelor sociale, o metodă care a facilitat extinderea rapidă a rețelei infracționale.

