Incidentul s-a petrecut în parcarea magazinului Kaufland din cartierul Viziru. Poliția a fost alertată prin apelul de urgență 112. La sosirea echipajelor, s-a constatat că doar geamurile din sticlă ale supermarketului au fost avariate.

„Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în parcarea Kaufland, din cartierul Viziru, a avut loc un accident cu pagube materiale”, a declarat un reprezentant al IPJ Brăila.

Etilotestul a arătat că șoferița nu consumase alcool. Cu toate acestea, ea va fi sancționată conform legislației rutiere în vigoare.

