Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 transmis Agerpres joi, 29 aprilie, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unei persoane cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârşirii în concurs real a infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

1,25 g/l alcool pur în sânge

„În fapt, s-a reținut că pe 27 februarie, în jurul orei 15.35, inculpata a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA, pe Str. Fructelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, dinspre Str. Gherghiţei către Str. Menţiunii, având o îmbibaţie alcoolică de 1,25 g/ l alcool pur în sânge, iar când a ajuns la intersecţia cu Str. Menţiunii a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, accelerând în loc să frâneze, şi a pătruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 176, unde a accidentat mortal o persoană vătămată de 6 ani şi o persoană vătămată de 20 de ani, acestea din urmă aflându-se aşezate pe bordură, a rupt stâlpul de beton de susţinere a iluminatului public şi s-a oprit în gardul imobilului cu nr. 176”, se precizează în comunicat.

Pe 7 februarie, femeia de 56 de ani a pierdut controlul maşinii pe care o conducea pe o stradă în zona Andronache din Capitală, a lovit un stâlp, care s-a prăbuşit, după care maşina a fost proiectată pe trotuar, unde a accidentat mortal două fete. Cele două victime au fost transportate de urgenţă la spital, însă nu au mai putut fi salvate.

Imediat după accident, femeia de la volan a fost agresată de rudele fetelor accidentate, fiind transportată şi ea la spital. De asemenea, şi soţul femeii, aflat pe scaunul din dreapta şoferului, a fost scos din maşină de mulţimea furioasă şi a fost lovit, după cum se poate vedea pe imaginile de pe camerele de supraveghere.

În declaraţia dată la Poliţie, şoferiţa ar fi spus că are permis de conducere de mai multă vreme, conform Agerpres, dar că în acea zi s-ar fi urcat la volan pentru că soţul ei consumase băuturi alcoolice. Ea a susținut că ar fi încurcat pedalele maşinii şi că ar fi apăsat pe acceleraţie în loc de frână.

Femeia era în arest la domiciliu

Ea a declarat că nu a consumat băuturi alcoolice, însă a refuzat să fie testată cu aparatul etilotest, astfel încât i s-au prelevat probe biologice. Conform rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie de 0,67 g/l, la trei ore după producerea accidentului.

Momentul terifiant când șoferița pierde controlul mașinii și intră în două copile, aflate pe trotuar în cartierul bucureștean Andronache, a fost surprins de camerele de supraveghere.

Înncepând cu 9 marție, șoferița care a provocat accidentul mortal era înarest la domiciliu.

Citeşte şi:

După Cehia, și Bulgaria acuză Rusia că se află în spatele unor explozii la depozite de armament

Klaus Iohannis, în vizită la primul centru de vaccinare drive-thru din Bucureşti: „Putem spune că e un succes”

India înregistrează din nou un record global de infectări cu COVID: peste 375.000 de cazuri într-o singură zi

PARTENERI - GSP.RO S-au despărțit după 11 ani de iubire. Mesajul pe care i l-a lăsat fostei neveste spune totul

Playtech.ro Imaginea DEZOLANTĂ cu Irinel Columbeanu de pe străzile din București. Cu ce a fost surprins în buzunar

Observatornews.ro Un tată vitreg şi-a vândut fiica de 12 ani în schimbul ţigărilor, pentru relaţii intime cu peste 70 de tirişti, între care un român, în Germania

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2021. Peștii ar fi bine să evite deplasările și să limiteze discuțiile cu cei din anturaj

Știrileprotv.ro Cum a fost pedepsit un bărbat care a încercat să-şi abuzeze nepoata. 'I le-au aruncat la porci'

Telekomsport 28 de milioane de euro pentru Dan Petrescu. ”Bursucul” a dat lovitura în fotbal

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)