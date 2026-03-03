Șoferița a explicat că a încurcat pedalele

Șoferița a declarat că a confundat pedalele, o eroare care continuă să ridice semne de întrebare în rândul martorilor.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în plină zi, într-o zonă frecventată de copii și tineri care se bucurau de duminica însorită. Mașina a părăsit brusc traiectoria și s-a izbit de clădirea care adăpostește toaletele publice, sub privirile șocate ale trecătorilor.

Automobilul Renault Clio venea dinspre sensul giratoriu de lângă podul Hogues, îndreptându-se spre clădirea unei foste manufacturi.

În loc să oprească, mașina a continuat să ruleze drept și a lovit ușa de la intrarea în toaletele publice, situate la parterul clădirii. Impactul a distrus ușa și a doborât o barieră de protecție de la intrarea în skatepark, aflat în imediata apropiere.

„Este o zonă foarte frecventată duminica, mai ales de copii. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, dar scena a fost cu adevărat șocantă”, au declarat martorii pentru cotidianul francez La Nouvelle République.

Confuzia șoferiței a dus la pagube materiale semnificative

Șoferița a explicat polițiștilor că a confundat pedala de frână cu cea de accelerație, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra vehiculului. În doar câteva secunde, mașina a intrat în plin în clădire, provocând pagube semnificative.

„A fost un moment de neatenție care a dus la acest accident neobișnuit”, a spus conducătoarea auto.

Astfel de incidente, în care șoferii confundă pedalele, nu sunt izolate. Există alte cazuri recente în care mașinile au ajuns în locuri neobișnuite, precum o piscină publică sau chiar în interiorul unei biserici.

Autoritățile rutiere subliniază că astfel de erori se întâmplă frecvent în momente de stres sau neatenție și pot avea consecințe grave, chiar și la viteze reduse.

Imediat după incident, serviciile tehnice ale orașului Châtellerault au intervenit pentru a securiza zona afectată. Zona toaletelor avariate a fost izolată, iar accesul în skatepark a fost restricționat temporar pentru siguranța utilizatorilor.

Cum pot fi prevenite astfel de incidente

Experții oferă câteva sfaturi practice pentru reducerea riscului de a confunda pedalele:

  • Păstrați călcâiul pe podea pentru a controla mai bine trecerea de la frână la accelerație.
  • Evitați orice sursă de distragere a atenției în timpul șofatului, inclusiv telefonul sau conversațiile intense.
  • Familiarizați-vă cu mașina, mai ales dacă este un model cu transmisie automată, înainte de a conduce în zone aglomerate.
