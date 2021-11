Șoferiță scăpată miraculos nevătămată din mașina strivită sub un camion

Mașina femeii în vârstă de 46 de ani a fost zdrobită de TIR-ul care s-a oprit deasupra autoturismului Nissan Altima, pe o șosea din Statele Unite.

„În opinia mea, nu este nimic altceva decât un miracol. Nu știu cum a supraviețuit”, a declarat Rocky Oliphant, trooper în statul Washington, unul dintre primii agenți ajunși la locul accidentului. „Este cea mai norocoasă femeie ghinionistă. Adică ghinionistă să fie într-un astfel de accident, dar incredibil de norocoasă că supraviețuit”.

Unii spun că a fost un miracol, sau o intervenție divină, poate cu îngerii păzitori veghind asupra ei. În timp ce alții ar putea susține că a fost doar noroc pur. Polițiștii Patrulei de Stat au spus orice ar fi fost, este încă de necrezut că șoferița, care nu a fost identificată imediat, a plecat de la mașina ei după ce a fost transformată într-o „clătită de metal stricat”.

„Nu există nicio explicație pentru faptul că ea este încă este în viață”, a spus Oliphant. „Darămite doar răni minore!”.

Șoferul camionului e acum cercetat pentru că a condus prea aproape în spatele mașinii femeii și a primit o amendă de 189 de dolari.

Potrivit anchetatorilor, victima conducea când un camion din fața ei a încetinit, ceea ce a determinat-o să reducă și ea viteza mașinii. Dar șoferul camionului din spate nu a mai controlat viteza și a izbit puternic Nissanul, apoi s-a urcat efectiv pe el.

Theres really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um