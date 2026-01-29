Expertiza tehnică nu a fost finalizată

Analizele făcute de anchetatorii români au arătat că şoferul grec al microbuzului consumase canabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat.

Dosarul în acest caz este instrumentat de către Poliţia Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, anchetatorii efectuând în prezent cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

„În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv canabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Totodată, la locul accidentului au fost găsite şi pliculeţe cu substanţe ce par a fi psihoactive, dar în acest caz nu au sosit rezultatele oficiale ale testelor.

Controversa blocării volanului

Referitor la informaţiile potrivit cărora maşina ar fi avut o problemă tehnică, iar în timpul depăşirii s-ar fi blocat volanul, anchetatorii spun că nu se pot încă pronunţa. Avocatul firmei de la care suporterii greci au închiriat maşina contrazice această variantă, susţinând că microbuzul nu era dotat cu sistemul de asistență în bandă, potrivit CNN Grecia.

Avocatul companiei de închirieri auto din Edessa afirmă că eventuala mărturie despre o defecţiune a sistemului lane assist nu poate fi adevărată, pentru că microbuzul respectiv nu avea sistemul. Vehiculul a fost fabricat în 2017, într-o perioadă în care asistența la menținerea benzii de rulare nu era un echipament obligatoriu pentru vehiculele noi din Uniunea Europeană.

Șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost transportate la spital, marți, în urma unui grav accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Un supraviețuitor al accidentului din Lugojel, județul Timiș, a declarat că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul depășirii, fapt ce a dus la pierderea controlului asupra vehiculului. Investigațiile tehnice sunt în desfășurare.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE