Cum s-a produs tragedia

Tragedia s-a petrecut după ce șoferul unui microbuz în care se aflau zece persoane a efectuat o depășire periculoasă.

Vehiculul, cu o capacitate de 8+1 locuri, transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, aflați în drum spre Lyon, unde formația antrenată de Răzvan Lucescu urmează să joace joi un meci din grupa principală a Europa League.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, la Digi 24, ce ar fi putut sta la baza accidentului de pe DN6 – E70. Potrivit acestuia, este posibil să fi intervenit un factor de distragere în interiorul microbuzului.

Ce spune Titi Aur despre accidentul de la Lugojel

„Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului. O variantă ar fi că i s-a făcut rău sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști. O distragere puternică, încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga. Ori a intrat într-o discuție, ori într-o polemică, ori s-a uitat în telefon. Este greu de spus”, a declarat Titi Aur.

Acesta a analizat și reacția șoferului de TIR implicat, subliniind că timpul mediu de reacție al unui conducător auto este de aproximativ o secundă și jumătate, ceea ce face aproape imposibilă evitarea unui impact într-o astfel de situație.

„Șoferul TIR-ului nu avea timp să facă ceva… din punctul meu de vedere nu ar fi putut să evite. Oricum nu este vinovat”, a precizat Titi Aur.

Microbuzul implicat în accident transporta cetățeni greci, fani ai echipei PAOK Salonic și se către Franța.

Anunțul Poliției după accidentul de la Lugojel

Potrivit Inspectoratului de Poliție Timiș, primele cercetări arată că un bărbat a condus microbuzul dinspre Caransebeș spre Lugoj, iar la un moment dat a intrat într-o depășire.

„În încercarea de a reveni pe banda sa de mers, a acroșat o autocisternă, după care a intrat în coliziune cu un TIR care circula din sens opus”, au transmis polițiștii.

Multe autobuze și microbuze ce transportau în Franța alți suporteri lui PAOK și-au întrerupt călătoria, pasagerii fiind șocați și încercând să afle cauzele și circumstanțele tragediei.



