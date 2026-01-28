Camerele au surprins momentul impactului fatal

Şapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar trei au fost răniţi marţi, 27 ianuarie 2026, după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit frontal pe DN6 cu un camion. Victimele erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic și se deplasau spre Franţa, pentru meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa.

Conform imaginilor surprinse de o cameră de bord a unui camion, vehiculul aflat în depășire a revenit în banda sa, dar ulterior a deviat brusc în sens opus, lovind un camion care circula regulamentar. Impactul a fost devastator, vehiculul fiind proiectat în afara carosabilului, iar obiecte din interiorul microbuzului au fost împrăștiate pe drum.

Șase pasageri au murit pe loc, iar al șaptelea a decedat în ambulanță. Trei persoane au supraviețuit, fiind transportate la Spitalul din Timișoara.

Volanul microbuzului s-ar fi blocat

Medicul grec Dimitris Koukoulas care a mers la spitalul din Timișoara, unde au fost transportați cei trei cetățeni greci răniți, a precizat că unul dintre supraviețuitori i-a spus că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul depășirii, potrivit publicației grecești Proto Thema.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii de circulație”, a susținut medicul grec, citat de publicația ERT.

El a adăugat: „Am vorbit cu doi dintre cei trei (răniți). Pacientul, care se simte cel mai bine dintre toți și are leziuni mai ușoare, are câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul lane assist (sistemul de asistență la menținerea benzii de rulare n.r.). A avut loc o depășire, sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a blocat și a blocat volanul. A pierdut controlul mașinii (…). Sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a activat și șoferul nu a mai putut readuce mașina pe traiectorie”.

Ce este asistența la menținerea benzii de circulație

Cu toate acestea, rămâne de văzut din anchetă dacă într-adevăr s-a întâmplat așa ceva, deoarece sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație se dezactivează automat dacă șoferul aprinde semnalizarea, deoarece „înțelege” că se face o schimbare voluntară a benzii de circulație. În acest caz, din videoclip reiese că șoferul a aprins semnalizarea, deci dacă asistența la menținerea benzii de circulație ar fi funcționat normal, nu ar fi trebuit să tragă șoferul înapoi pe bandă.

Asistența la menținerea benzii de circulație este un sistem de asistență la conducere care ajută mașina să rămână în banda de circulație. Sistemul monitorizează marcajele rutiere prin intermediul unei camere și, dacă detectează că vehiculul părăsește banda, intervine activ asupra volanului și îl readuce în poziția „corectă”.

Șoferul rămâne responsabil pentru controlul vehiculului, dar sistemul oferă un ajutor semnificativ, în special pe distanțe lungi sau în caz de oboseală. Sistemul respectiv diferă de la vehicul la vehicul, deoarece există și cazuri în care menține activ mașina în centrul benzii, efectuând mici corecții continue la volan.

Starea celor trei pacienți internați la Timișoara

Managerul Spitalului din Timișoara, dr. Dorel Săndesc, a anunțat că cei trei pacienți răniți în urma accidentului sunt într-o stare stabilă și se pot întoarce, în curând, în Grecia.

El a exprimat, de asemenea, disponibilitatea spitalului de a îngriji răniții atât timp cât va fi necesar. Referindu-se în detaliu la starea de sănătate a celor trei suporteri, medicul a spus că cel mai grav rănit va trebui să fie supus la patru operații chirurgicale.

