Poliţiştii Biroului Rutier au desfăşurat o acţiune în trafic, pentru verificarea transportului de elevi. Cu această ocazie, agenții au oprit, în jurul orei 7:30, pe Calea Timișorii, un autobuz în care se aflau aproximativ 25 de elevi.

În urma testării șoferului cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,3 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu 1.825 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru trei luni.

„Testarea șoferului, un bărbat de 49 de ani, din Arad, a indicat o îmbibație alcoolică de 0,30 mg./l. alcool pur în aerul expirat” a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Arad.