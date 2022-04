„Du-te, violează ucrainene, îți permit, dar nu-mi spune nimic. Și nu uita să o faci protejat!”. Această conversație, între soție și soț, un soldat rus angajat în operațiunea „specială” a lui Putin, ar fi fost înregistrată de serviciile secrete ucrainene din regiunea Herson, în sudul țării.

„Soldatul armatei ruse din Crimeea căruia soția sa i-a recomandat să se protejeze dacă violează femei ucrainene a fost luat prizonier de Forțele Armate ale Ucrainei lângă Izyum”, a scris Ilia Ponomarev, pe Facebook.

Roman și Olga Boikovski s-au născut în regiunea Orel din Federația Rusă, dar, în urmă cu câțiva ani, s-au mutat în Crimeea anexată.

Într-o conversație cu jurnaliștii, soția Olga a declarat că soțul ei ar fi fost rănit și a fost tratat la Sevastopol.

Dialogul de 30 de secunde în limba rusă nu a fost confirmat de cei doi soți.

Pe înregistrare, după ce femeia îi cere lui Roman să nu-i spună dacă violează femei din Ucraina, bărbatul răspunde: „Ah, deci ar trebui să le violez și să nu-ți spun nimic: chiar pot?”. „Da, ai permisiunea mea, dar folosește protecție”.

