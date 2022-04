Ea e tânăra soție care i-a cerut bărbatului ei, militar rus, să violeze ucrainence, dar să o facă protejat

„Du-te, violează ucrainene, îți permit, dar nu-mi spune nimic. Și nu uita să o faci protejat!” Această conversație, între soție și soț, un soldat rus angajat în operațiunea „specială” a lui Putin, ar fi fost înregistrată de serviciile secrete ucrainene din regiunea Herson, în sudul țării. Un dialog de 30 de secunde în limba rusă care pare excesiv și puțin probabi, fiind mai degrabă subiect pentru o poveste extremă de propagandă.

Protagoniștii poveștii au fost urmăriți de echipa de investigații formată din jurnaliștii serviciului rus Radio Europa Liberă / Radio Liberty, un radiodifuzor din Europa de Est, Asia Centrală și Orientul Mijlociu finanțat de guvernul SUA, și de Schemes, echipa de investigații a serviciului ucrainean.

Dintr-o sursă din Sluzhba bezpeky Ukrayiny, SBU serviciul de informații Ucrainean, care a făcut publică conversația pe 12 aprilie, reporterii au primit numerele de telefon ale cuplului, aceleași pe care le folosiseră pentru a se înregistra pe rețeaua de socializare VKontakte.

