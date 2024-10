Corpul „Furtuna” este format din 10 brigăzi, printre care Brigada de Infanterie Ușoară (Fulger), Brigada Aeriană și Terestră (Tunet) și Brigada de Lunetiști (Tunet), având între 40.000 și 80.000 de soldați.

Coreea de Nord ar fi decis să trimită în Rusia 12.000 de militari din patru brigăzi, ceea ce reprezintă 15-30% din totalul Corpului „Furtuna”. Multe dintre trupele de elită au părăsit Coreea de Nord și au ajuns pe frontul ucrainean.

În trecut, Coreea de Nord a mai trimis piloți și consilieri militari în Vietnam sau Orientul Mijlociu, dar este pentru prima dată când trimite trupe terestre la o scară atât de mare.

Corpul de Furtună, staționat în Deokcheon, provincia Pyongan de Sud, este al 8-lea Corp Special de care dispune Coreea de Nord.

Corpul 8 Special a fost creat în 1969, concentrându-se pe Unitatea 124, care a provocat atacul asupra Casei Albastre la 21 ianuarie 1968.

Ulterior, acesta s-a extins și reorganizat, fiind creat, în 1983, Corpul „Furtuna”. Reprezentând o unitate de elită a forțelor speciale nord-coreene, misiunea ei este să asigure calea de avans către linia frontului și să organizeze acțiuni subversive în spatele liniilor inamice.

„Până acum, Coreea de Nord a sprijinit Rusia din spatele frontului, cu specialiști și cu armament. Trimiterea trupelor „Furtuna” arată că Rusia și Coreea de Nord formează un forță comună și merg împreună la război”, a transmis un oficial militar pentru Chosun Ilbo.

Întrucât este o unitate care operează în zone periculoase, se preconizează că ea va juca un rol important pe frontul ucrainean.

Cum armata nord-coreeană a intrat în războiul din Ucraina, este de așteptat ca desfășurarea de trupe în Rusia să continue până la sfârșitul conflictului.

În timpul războiului din Vietnam, armata coreeană a trimis, un total de 320.000 de soldați timp de 8 ani și 5 luni, din 1965 până la retragerea trupelor în 1973, ca răspuns la cererea armatei americane de a participa la război.

O forță de pătrundere formată din 1.500 de soldați nord-coreeni s-a deplasat cu ajutorul Marinei Ruse. Se raportează că aceștia sunt dispersați la Vladivostok, Ussuriysk, Habarovsk și Blagoveșcensk și sunt staționați în unitățile militare ruse.

Este de așteptat ca această grupare să fie dislocată pe frontul ucrainean de îndată ce va fi finalizată pregătirea și adaptarea.

„O a doua operațiune de transport este programată să fie efectuată în curând”, a anunțat Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud.

Trupele nord-coreene urmează să se deplaseze din Orientul Îndepărtat al Rusiei pe front, în partea de vest a Ucrainei, folosind calea ferată transsiberiană. Se pare că președintele nord-coreean Kim Jong-un a inspectat Corpul „Furtuna” de două ori înainte de a trimite trupele peste graniță.

Rusia și Coreea de Nord folosesc tactici înșelătoare pentru a ascunde faptul că trupele nord-coreene sunt deja pe teritoriul rus.

Soldaților nord-coreeni li s-au pus la dispoziție uniforme militare rusești și arme de fabricație rusă și au primit, de asemenea, cărți de identitate false de rezidenți din regiunile Yakutia și Buratya din Siberia, care sunt de origine asiatică.

