Potrivit acesteia, soldații ruși au folosit o conductă de gaz pentru a se deplasa 12 kilometri și a ajunge în apropierea liniei frontului. Însă planul a eșuat, iar forțele ruse au fost descoperite și eliminate de trupele ucrainene.

Conform site-ului dialog.ua, un număr semnificativ de soldați ruși au murit sufocați din cauza scurgerilor de metan din interiorul conductei.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD