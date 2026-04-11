Sub privirile îngrijorate a 50 de funcționari prezenți în sală, care se temeau pentru locurile lor de muncă, decizia a fost, în cele din urmă, amânată.

„Hub de vitalitate” prin comasare

Mărul discordiei l-a reprezentat o propunere cel puțin neobișnuită: comasarea Serviciului Administrativ Parc Municipal Vest și a Compartimentului Centrul de Excelență în Afaceri pentru Tineri Întreprinzători sub umbrela Casei de Cultură „I. L. Caragiale”.

Practic, angajații din sectorul cultural ar fi ajuns să administreze spațiile verzi de la marginea orașului.

Oficial, inițiatorii au justificat măsura prin dorința de a crea un „hub de vitalitate” și un „complex de cultură în aer liber”, argumentând că astfel s-ar asigura o gestionare unitară a evenimentelor din parc.

În realitate, consilierul local Mihai Apostolache a contestat dur logica și legalitatea trecerii administrării spațiilor verzi în subordinea Culturii.

Situația a devenit și mai tensionată în momentul în care Marian Dragomir, directorul Casei de Cultură, a recunoscut public că nu are niciun plan de management pentru preluarea parcului.

De la 974 la 750 de posturi

Reorganizarea este impusă de Ordonanța 7, care obligă administrațiile locale să își reducă aparatul bugetar.

Anca Angelescu, șefa Serviciului Resurse Umane, a explicat presiunea termenelor și a cifrelor: 974 de posturi aprobate anul trecut, iar ținta impusă de lege este de reducere la 750 de posturi.

Asta înseamnă un deficit de 224 de posturi. S-a propus mutarea Parcului Municipal ceea ce ar fi salvat/redus 56 de posturi.

Restul până la 224 ar fi fost rezolvat prin alte comasări și eliminarea a 153 de funcții (dintre care 71 prin reorganizare efectivă).

Termenele sunt draconice: numărul maxim de posturi trebuia aprobat până pe 15 aprilie, comunicat Prefecturii și ANAF-ului pe 16 aprilie, iar noile organigrame trebuie validate până cel târziu pe 27 aprilie.

„Varianta nucleară” vs. „Varianta de compromis”

În fața impasului, secretarul municipiului, Laurențiu Dițu, a subliniat un paradox birocratic: proiectul avea avizul său de legalitate și rapoarte favorabile de la direcțiile de specialitate, dar primise aviz negativ din partea a două comisii cruciale ale Consiliului (Buget și Cultură).

Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, a făcut un apel la rațiune, cerând aleșilor să depășească orgoliile politice pentru a proteja angajații, sugerând externalizarea ca soluție alternativă.

La rândul său, primarul Mihai Polițeanu a pus punctul pe „i”, avertizând că tăierile sunt inevitabile – aproximativ 200 de posturi desființate și aproape 120 de oameni concediați (peste 80 doar din Primărie). Edilul le-a cerut consilierilor să susțină proiectul ca fiind răul cel mai mic:

„S-a ajuns la doar două variante: varianta nucleară, în care, nediscriminatoriu, tăiem, iar Primăria și SPFL-ul intră în colaps; sau o variantă de compromis, care duce și la disponibilizări, dar care totuși salvează oameni și asigură continuarea funcționării la un nivel decent. Haideți să lăsăm orice neînțelegeri politice, nu este momentul de dispute”, a spus Mihai Polițeanu.

Un final indecis

În ciuda apelurilor la urgență și a avertismentelor privind blocajul instituțional, argumentele juridice invocate – inclusiv faptul că proiectul a fost introdus târziu în dezbatere – au cântărit mai greu.

După o pauză de consultări, viceprimarul Alexandru Săraru a propus prorogarea (amânarea) proiectului.

Majoritatea consilierilor locali au votat pentru amânare, singurele voturi împotrivă aparținând lui Mihai Apostolache și consilierilor din grupul „Mișcarea Noi, Ploieștenii”, lăsând astfel situația angajaților și a organigramei în incertitudine.