Viktor Orbán cere unitate și apără politicile guvernului înaintea alegerilor din Ungaria

„Suntem majoritatea categorică”, a afirmat Orban, îndemnând susținătorii să voteze pentru candidații Fidesz, Tamas Vargha și Gabor Toro. Premierul a punctat realizările țării din 2010 până în prezent și a cerut unitate națională în contextul scrutinului.

În același discurs, liderul maghiar a reiterat ferm poziția țării de a nu se implica în războiul din Ucraina, o temă pe care a accentuat-o și în campania electorală din 2022. De asemenea, Orban a criticat propunerile Uniunii Europene privind finanțarea și politica energetică, susținând că acestea ar putea genera presiuni financiare suplimentare asupra gospodăriilor și ar afecta accesul la energie la prețuri accesibile.

El a evidențiat și politica fiscală a guvernului său, subliniind că taxele impuse companiilor multinaționale au permis finanțarea unor măsuri care sprijină familiile.

La miting a participat și primarul din Szekesfehervar, Andras Cser-Palkovics, care a descris Fidesz drept „alegerea sigură”. De asemenea, Gabor Toro, candidat regional al partidului, a declarat că Fidesz este singura forță capabilă să asigure stabilitatea politică.

Alegerile parlamentare din Ungaria se vor desfășura duminică, 12 aprilie 2026. Potrivit unei compilații a sondajelor realizate de site-ul Politico, Fidesz se află cu 11 puncte procentuale în spatele principalului partid de opoziție, Tisza.

Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orbán la un miting electoral din Debrețin

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a participat la un miting electoral susținut de premierul ungar Viktor Orban în orașul Debrețin, aproape de granița cu România, relatează Ecopolitic.

Cu această ocazie, Hunor a ținut un discurs în sprijinul lui Orban și al partidului său, Fidesz, iar liderul ungar l-a numit pe Hunor „șeful ardelenilor”.

Donald Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orbán în alegerile din Ungaria, promițând ajutor economic substanțial în caz de nevoie. Pe platforma sa socială, Truth Social, fostul președinte american a declarat că administrația sa „este pregătită să mobilizeze întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei”. Trump l-a ajutat și pe prietenul său Javier Milei în Argentina.

