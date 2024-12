Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, iar conflictul este cel mai mare din Europa de la al Doilea Război Mondial. Până acum, a provocat sute de mii de victime militare și civile.

Pentru a ieși învingătoare, Rusia a apelat inclusiv la soldați nord-coreeni, care au fost trimiși pe front, alături de cei ruși. Cei din urmă au însă niște metode de antrenament primitive.

Ca „să nu devină carne de tun” când îi atacă o dronă ucraineană, soldații ruși se pregătesc de zor în taberele militare în grupuri de câte doi.

„Crezi că au șanse de supraviețuire?”, este întrebarea lansată de Nexta, lângă filmuleț.

Russian military training “how not to become cannon fodder” for Ukrainian FPV drones



Do you think these two Russians have a chance of survival? pic.twitter.com/bNStaDOrmm