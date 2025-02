Măgarii încep să apară în rândul forțelor de invazie ale Kremlinului, presa rusă și comentatorii de război relatând că animalele sunt folosite pentru a transporta muniție și provizii.

Bloggeri militari pro-Kremlin au publicat săptămâna trecută imagini cu soldați interacționând cu măgari, afirmând că aceștia au fost folosiți ca mijloc de transport.

Măgarii sunt furnizați direct trupelor de către ministerul rus al apărării, nu de către voluntari, potrivit unui soldat care a dorit să rămână anonim.

Viktor Sobolev, general în retragere, care este membru al comisiei de apărare a parlamentului rus, a arătat că folosirea animalelor este o necesitate. Se estimează că Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de vehicule militare de la începutul invaziei, în urmă cu aproape trei ani.

„În prezent există mari dificultăți în furnizarea muniției și proviziilor militare către unitățile și diviziile de pe linia frontului. Acest lucru este normal”, a spus el referindu-se la folosirea măgarilor.

🇷🇺

Russian forces are now using donkeys on a much larger scale to transport goods, including ammunition, to the frontlines. pic.twitter.com/3XFgBFHseg