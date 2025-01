Forțele ruse încearcă să preia controlul asupra rutelor de acces în sat printr-un atac armat puternic, potrivit lui Trehubov.

„Velika Novosilka se află în prezent într-o situație destul de dificilă. Soldații ucraineni fac totul pentru a preveni progresele ulterioare ale inamicului”, a spus purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene.

Cu toate acestea, dispunerea geografică a zonei, inclusiv un râu care străbate satul, complică manevrele defensive, potrivit lui Trehubov.

Updated map showing Russian advances on the Velyka Novosilka, Kurakhove, Pokrovsk, and Chasiv Yar fronts.https://t.co/d2iMTcQ4H0 https://t.co/NkG3u6l9MM pic.twitter.com/lOIOqHC53l