Românii, tot mai încrezători în drumul european al Moldovei

Alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au încheiat cu victoria clară a partidului proeuropean de guvernământ al Maiei Sandu, care a obținut peste 50% din voturi.

Potrivit sondajului, 58,4% dintre respondenți au o părere bună despre rezultatele scrutinului de peste Prut. Doar 20,7% dintre români au o părere proastă, iar 20,9% nu știu sau au preferat să nu răspundă.

„Percepția opiniei publice din România reflectă o susținere consistentă pentru direcția proeuropeană a Republicii Moldova, ceea ce arată apropierea culturală și politică dintre cele două țări, dar și încrederea românilor în evoluția democratică a statului vecin”, a explicat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

El a mai subliniat că opinile pozitive sunt majoritare în toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau regiune.

Jumătate dintre votanții AUR apreciază victoria proeuropeană de la Chișinău

Rezultatele devin interesante atunci când sunt analizate în funcție de orientarea politică. Votanții USR sunt cei mai entuziaști: 92% dintre ei au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova. Urmează simpatizanții PNL (85%) și cei ai PSD (71%).

Surpriza vine însă din zona AUR. Deși conducerea partidului a criticat intens guvernarea proeuropeană de la Chișinău, jumătate dintre votanții AUR au o opinie contrară liderilor lor: 39% spun că au o părere bună, iar alți 39% o părere proastă.

„Este relevant faptul că jumătate dintre votanții AUR gândesc altfel decât conducerea partidului”, a spus Remus Ștefureac, și că „nu există nicio categorie de populație unde părerile negative să depășească părerile pozitive”.

Tinerii, bucureștenii și cei cu studii superioare sunt cei mai optimiști

Atunci când sunt analizate răspunsurile pe grupe de vârstă, se observă că tinerii sunt cei mai entuziaști față de victoria proeuropeană de la Chișinău.

74% dintre tinerii între 18 și 29 de ani au o părere bună despre alegeri

În categoria 30-44 de ani, procentul scade la 51% iar între 45 și 59 de ani urcă la 56%

La persoanele de peste 60 de ani, 59% au o părere bună

Și nivelul de educație influențează percepția:

Doar 46% dintre persoanele cu studii primare** au o părere favorabilă

În rândul celor cu studii medii, procentul urcă la 57%, iar la cei cu studii superioare ajunge la 79%, față de doar 8% care au o opinie negativă

Locul de trai contează și el. În București, 73% dintre respondenți privesc pozitiv rezultatele alegerilor. În orașele mari, procentul este 68%, în orașele mici 55%, iar în mediul rural 52%.

Bărbații, ceva mai entuziaști decât femeile

Sondajul arată și o diferență ușoară între sexe: 65% dintre bărbați au o părere bună despre rezultatele alegerilor, față de 52% dintre femei.

În ceea ce privește statutul profesional, 60% dintre angajații la stat și 62% dintre cei din mediul privat apreciază victoria proeuropeană de la Chișinău.

„Publicul cu educație primară, din mediul rural sau din orașele mici este ușor mai sceptic, dar chiar și acolo opiniile pozitive rămân majoritare”, a explicat Ștefureac.

Barometrul INSCOP Research – Informat.ro, ediția a IV-a, a fost realizat între 6 și 10 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.100 de persoane. Cercetarea este reprezentativă pentru populația adultă a României (vârsta 18+). Metoda folosită a fost interviul telefonic (CATI), iar marja maximă de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%. Sondajul a fost comandat de platforma Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

