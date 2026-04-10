Un slogan care a făcut istorie

Budapesta a fost martora unor scene care păreau de neconceput în urmă cu doar câteva luni. Ceea ce trebuia să fie o demonstrație de forță și unitate în jurul liderului de la Budapesta, înaintea alegerilor din Ungaria s-a transformat într-un moment de vulnerabilitate extremă pentru Viktor Orban.

În plin discurs electoral, premierul maghiar a fost întrerupt de un slogan care a făcut istorie: „Rușilor, plecați acasă!”, arată NEXTA pe rețeaua X:

😁 A Ceausescu moment for Orbán



At an election rally of his own party, people are chanting “Russians, go home!”



This was the slogan of the Hungarian revolutionaries of 1956. pic.twitter.com/Yp3OoLCD5P — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2026

„Rușilor, plecați acasă!” este sloganul libertății maghiare. Folosirea lui împotriva lui Viktor Orban este o ironie amară pentru un lider care și-a început cariera politică cerând exact același lucru în 1989.

Pentru observatorii străini și pentru cetățenii de rând deopotrivă, imaginile cu liderul Fidesz, tăcut și vizibil descumpănit, au amintit de ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu, din decembrie 1989. Mimica premierului a trădat o surpriză profundă, acesta fiind obișnuit cu evenimente electorale unde vocile critice sunt, de regulă, ținute la distanță de filtrele de securitate.

Legăturile cu Kremlinul au atras atenția

Legăturile dintre premierul maghiar Viktor Orbán și Kremlinul atrag atenția pe fondul alegerilor generale din Ungaria, programate duminică. Documente obținute de Politico dezvăluie un acord bilateral semnat de guvernele ungar și rus în decembrie 2025, care prevede o cooperare extinsă în domeniile economic, energetic, cultural și educațional.

Cel mai recent sondaj realizat înainte de alegerile parlamentare din Ungaria arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, ar putea obține o majoritate de două treimi în Parlament, în fața formațiunii premierului Viktor Orban.

Potrivit publicației Pravda, care citează datele prezentate de HVG și agenția de sondare Median, Tisza ar putea câștiga între 138 și 143 de mandate în Adunarea Națională a Ungariei. Un astfel de rezultat ar însemna o majoritate covârșitoare, suficientă pentru a modifica inclusiv Constituția.





