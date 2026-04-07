„Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru sau pe alte funcții ministeriale. Resping categoric o astfel de abordare!

Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției, deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră!”, a scris Grindeanu.

Președintele PSD, partid care are miniștri la Palatul Victoria, cere wo schimbare: „România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională! Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern și din Coaliție!”

Sorin Grindeanu acuză executivul că a blocat un proiect inițiat de partidul pe care-l conduce, „Motorină ieftină pentru agricultură”, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți.

„Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar! Este doar orgoliu politic și încăpățânare! Iar, din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!”, susține Grindeanu.

El mai afirmă, fără să ofere date de predicție statistice că „românii cu venituri mici și medii vor fi cei mai loviți dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacționeze mai rapid și cu mai multă hotărâre!

Românii nu au nevoie de scenarii și diversiuni ieftine, ci de soluții concrete!”

