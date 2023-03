Sorin Grindeanu a fost întrebat despre acuzaţiile conform cărora a servit propagandei ruse prin aducerea în discuţie a cazului Bâstroe.

„Asta este o prostie cu propaganda rusă, am văzut că se tot duce cu putiniştii. Sunt două lucruri separate şi eu cred că am dovedit şi eu, şi Ministerul Transporturilor, şi România în acest an că suntem total de partea Ucrainei, că ajutăm Ucraina şi că nu se pune sub semnul întrebării efortul pe care îl facem în a ajuta Ucraina cu cealaltă problemă şi nu ar trebui să fie amestecate”, a spus Grindeanu.

Ministrul transporturilor a continuat. „De aceea, am cerut aceste clarificări. Nu cred că aceste lucruri pot fi puse sub semnul întrebării şi cine pune sub semnul întrebării aşa ceva face o judecată greşită şi din punctul meu de vedere nu foloseşte decât această abordare propagandei ruse. (…) Ce ar fi trebuit să fac? Trebuia să mint că nu am văzut?”, a afirmat Grindeanu.

El a explicat şi de ce măsurătorile pe canalul Bâstroe vor începe din 15 martie şi nu mai devreme.

„Am văzut în aceste zile că de ce s-a ajuns în 15 martie când şedinţa a fost ieri. Pentru că în acest moment nu e vorba că nu sunt pregătiţi oamenii noştri sau navele. Sunt. Doar că trebuie să se primească dincolo de acceptul verbal pe care noi l-am primit vineri la această şedinţă să existe şi hârtii prin care să ţi se spună, către MAE. Intrând pe Bâstroe se intră pe teritoriul 100% al statului ucrainean. Noi am cerut un pic de protecţie. Lucrurile astea trebuie pregătite. De asemenea, am acceptat şi suntem cât se poate de deschişi ca ei să-şi nominalizeze la rândul lor persoana care să urce pe vasele noastre şi să colaboreze împreună cu experţii români, ceea ce este un lucru bun”, a transmis ministrul transporturilor.

Noi proteste violente la Atena, după catastrofa feroviară. Premierul grec, scuze către popor: „Nu ar trebui să ne ascundem în spatele erorilor umane"

Ministrul a precizat că efortul României de a se opune agresiunii ruse nu este de pus sub semnul întrebării.

„Dacă m-a deranjat ceva în această perioadă, e acest lucru (n.r. – că a fost acuzat că a făcut propagandă rusă pe subiectul Bâstroe) pentru că cred că am făcut în acest an cu colegii de la Ministerul Transporturilor eforturi, că vorbim de liniile verzi, că vorbim de lucrările pe care le-am făcut în Portul Constanţa şi la Galaţi şi toate lucrurile legate de Ucraina şi toate lucrurile le-am făcut pentru că aşa e corect. Şi nu aşteptăm altceva. Efortul nostru este de a ne opune agresiunii ruse în acest mod şi nu e de pus sub semnul întrebării. Dar războiul e cu Putin, nu cu Delta Dunării. Şi nici nu condiţionăm, sprijinim cu toată forţa, nu se pune problema de aşa ceva”, a mai declarat Grindeanu.

Pe 17 februarie, Ministerul Infrastructurii din Ucraina a anunțat că adâncimea canalului din Delta Dunării a crescut de la 3,9 la 6,5 metri. Anunțul a venit la două zile după ce, pe 15 februarie, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că „există semnale că Ucraina face lucrări de dragare a canalului Bâstroe”.

Pe 16 februarie, ministrul mediului, Tanczos Barna, preciza că „vom împiedica toate lucrările care vor afecta biodiversitatea și ecosistemele Deltei Dunării”.

De ce Biserica Română nu le cere iertare romilor

Ulterior, premierul Nicolae Ciucă a anunţat, pe 20 februarie, că ambasadorul ucrainean a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a fi solicitată aprobarea Ucrainei ca autoritățile române să meargă să facă verificări. Pe 22 februarie, ministrul adjunct al infrastructurii din Ucraina, Iuri Vaskov, a susținut că țara sa nu a încălcat niciun acord prin adâncirea canalului Bâstroe și că autoritățile de la Kiev sunt pregătite să arate României lucrările efectuate.

