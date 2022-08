Grindeanu a trimis și o săgeată spre fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

„Nu merg nici cu iahtul. Asta nu înseamnă că nefolosind metroul, pentru că nici nu am în zona în care locuiesc în Bucureşti acest mijloc de transport în comun, că nu ştiu problemele. Anul 2021 a fost un an de «excepţie» pentru metrou, pentru că am văzut răngi la metrou (n.red – trimitere la Cătălin Drulă, care l-a lăudat anul trecut pe fostul director Metrorex, Cătălin Paraschiv, pentru folosirea răngii la demolarea chioșcurilor)”, a explicat Grindeanu la o conferință de presă, potrivit news.ro.

Grindeanu a precizat că 2021 a fost și primul an în care nu a existat buget aprobat, „dincolo de show-ul cu răngi”. „Anul 2021 s-a încheiat cu datorii de aproape 200 de milioane, ceea ce înseamnă că disconfortul bucureştenilor este dat de aceste facturi neplătite la sfârşitul anului 2021”, a spus actualul ministru.

El a mai anunțat că „la rectificarea bugetară, am prevăzut sume de bani pentru metrou” și pentru rezolvarea problemelor bucureștenilor.

