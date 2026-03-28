Grindeanu, noi atacuri la Bolojan: „Nu are empatie, nu știe economie”. Trei scenarii privind viitorul coaliției

El a afirmat că, deși protocolul coaliției prevede ca PSD să preia de la PNL funcția de premier în aprilie 2027, social-democrații nu mai au răbdare până anul viitor, pentru că ei consideră că lucrurile nu merg în direcția potrivită.

„Vă spun încă o dată, nici eu, nici colegii din conducerea partidului n-am anticipat că lucrurile vor merge în această formă. Și, vă repet, noi am venit cu bună-credință, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile”, a susținut Grindeanu, conform Agerpres.

Președintele PSD a menționat că lumea știe că deciziile guvernamentale sunt luate de premier, dar oamenii îi reproșează că PSD îl ține în funcție pe Bolojan. „Știu, îmi spune mama, îmi spun oamenii cu care mă întâlnesc: «Am înțeles, știm că majoritatea deciziilor le ia primul ministru, dar voi îl țineți». Eu vă propun să facem schimbări. Așa că vă mulțumesc. În 20 aprilie ne vedem la vot”, a spus Grindeanu.

El a prezentat la Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali de la Târgoviște trei scenarii privind guvernarea: să rămână lucrurile ca acum, PSD să treacă în opoziție sau schimbarea modului în care funcționează coaliția, adică fără premierul Bolojan.

„Am prezentat azi cele trei scenarii posibile: să rămânem în această formulă, cum suntem acum, cu prim-ministru Ilie Bolojan și în configurația actuală, să trecem în opoziție, a doua variantă evidentă și a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții proeuropene. Nu există alte scenarii. Astea sunt cele trei, la fiecare am detaliat ce ar însemna acest lucru, colegii și-au spus punctul de vedere, votul va fi în 20 aprilie, mai ales că mai avem încă șapte întâlniri regionale”, a explicat Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a lansat apoi noi atacuri la premierul Ilie Bolojan, despre care a susținut că „nu are nicio treabă cu economia”: „Îmi fac autocritica și spun că n-am anticipat, și îmi cer scuze pentru asta, n-am anticipat o componentă: faptul că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu economia. Modul în care conduce și măsurile pe care le ia nu au nicio treabă cu a relansa economia, fiindcă economia României, în acest moment, are nevoie de măsuri de relansare. Ba chiar din contră, tot ceea ce a făcut a dus economia în jos”.

„Mai lipsește ceva. Empatia. Când guvernezi, guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru niște tabele în Excel care pot să îți dea bine astăzi și mâine să îți fie altcumva. Nu guvernezi ca să dai bine în fața, nu știu, băncilor. Care, apropo de bănci, anul trecut au avut cel mai mare profit din istorie, în România”, a conchis Sorin Grindeanu.

Nu este clar dacă PSD vrea să iasă de la guvernare sau doar să îl facă pe Bolojan să plece singur. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că premierul PNL este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE nu a fost schimbată.

De altfel, în privința lui Bolojan și a viitorului coaliției de guvernare, PSD va cere pe 20 aprilie opinia celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Deocamdată nu s-au stabilit întrebările, acestea urmând să fie decise la următoarea ședință de Birou Permanent Naţional. Se știe doar că întrebarea dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan nu a fost acceptată și vor fi căutate alte formulări.

Foarte important, nu este clar în acest moment dacă PSD vrea cu adevărat să iasă de la guvernare sau doar să îl determine pe Bolojan să plece singur din fruntea Guvernului.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani de zile drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat luna trecută.

Bolojan nu a atacat PSD de când este premier. Doar a răspuns, dar foarte rar

În cele 9 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia recent, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Iar pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

