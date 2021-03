În prezent, Sorin Oprescu este șeful Secției de chirurgie generală de la Spitalul Universitar, după ce în trecut a evoluat pe prima scenă politică.

A bifat două mandate de senator (2000-2008), a fost primar general al Capitalei vreme de 7 ani, între 2008 – 2015, și a candidat inclusiv la Președinția României.

De asemenea, de numele său este legată și o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție, în urmă cu șase ani fiind suspendat din funcția de primar, după ce a fost arestat preventiv, sub acuzarea de luare de mită.

În 20 noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Tribunalul București l-a condamnat în mai 2019 la 5 ani și 4 luni de închisoare. Sentința nu este definitivă.

„Sunt la vârsta curajului maxim”



„Pe cine vedeți următorul președinte al României?”, a fost chestionat Sorin Oprescu. Pus în încurcătură la început, el a dezvoltat ulterior subiectul și a spus că el are șanse să devină șef al statului, dar că pentru a duce „România înainte” cea mai potrivită persoană ar fi Adrian Năstase.

„Cine să devină viitorul președinte? Ar vrea și ăla, și ăla. Sincer, cu mâna pe suflet… Cred că eu, dacă mă lasă ăștia în pace! Înaintea mea, prin experiența, prin cultura lui, Adrian Năstase ar putea reuși o figură deosebită pentru a duce România înainte. Acum, la vârsta mea nu mai are de ce să-mi fie frică! Trăiesc cu ideea, pe care am auzit-o de la babele lui mamaia, că dacă ți-e frică de ceva, ți se întâmplă. Sunt la vârsta curajului maxim”.



Oprescu, despre închisoare: „M-am simțit ca și cum aș juca într-un film”

Sorin Oprescu a evocat și momentele petrecute în închisoare și spune că această experiență l-a făcut să nu mai creadă „în toată lumea”.

„Nimic nu umilește mai mult decât frigul, așteptarea, întunericul și durerea. Nu m-am așteptat niciodată să-mi facă cineva statuie. Nu m-am așteptat să mă laude cineva, astea fac doar pupincuriștii, care sunt la ordinea zilei. Dar în acele clipe grele, după ce am realizat unde sunt, pentru că eu m-am simțit în primele 24 de ore ca și cum aș juca într-un film, mi-am jurat în barbă că o să încerc cât oi mai avea de trăit să nu mai cred în toată lumea. Să mă deschid și să spun ce vreau să fac. În manualul de psihiatrie scrie că doar nebunii spun ce au de gând să facă”, a declarat Oprescu.



„Nicușor Dan mi-a mâncat viața 7 ani de zile la Primărie”



A candidat de trei ori la funcția de primar general al Capitalei, a fost edil al Bucureștiului și a bătut în lemn când a fost comparat cu actualul primar. „Nicușor Dan mi-a mâncat viața 7 ani de zile la Primărie de pe poziția lui Dreyfuss. El era «Jacusse!». Ce să acuze, când era acolo prezent?! Că scosese din minți un Consiliu General”.

Oprescu a rememorat și episodul în care a fost nevoit să candideze ca independent, după ce PSD, condus la București de Marian Vanghelie la acea vreme, a refuzat să-l susțină.

„În 2008, când s-a pus problema în Biroul Executiv la PSD mi-am zis că pot participa eu, că n-am nicio tinichea de coadă. Doi ani de zile m-au ținut că sunt omul și artificiul lui Iliescu. Da, doamnă, sunt om de stânga! Dar nu m-am dus la alt partid. În ziua în care nu mi-au dat liber să particip la alegeri, m-am dus și m-am înscris ca independent. Și-am câștigat”, a povestit fostul primar.



Sorin Oprescu se declară mândru de mandatul său în fruntea Primăriei. „M-au votat oameni care nu aveau de-a face nici cu PSD, nici cu alții, care au crezut în mine și cred că nu i-am dezamăgit. Niciun primar nu a făcut pentru bucureșteni cât am făcut eu. Și-o spun fără falsă modestie. Dacă mă lăsau în pace, făceam tot ceea ce îmi propusesem. N-o să facă, fiindcă sunt impotenți! Eu am stat și mi-am luat notițe șase luni de zile”.

Am avut probleme și cu presa. M-au chemat mogulii și mi-au zis: „Fiecare primar de sector ne dă atât, dumneata trebuie să ne dai un milion pe an!”. Păi n-am.. Și nu le-am dat. Sorin Oprescu:

Citeşte şi:

„Curajul și determinarea au salvat vieți”. Seara documentariștilor, cu Martin Scorsese la New York, s-a încheiat cu victoria filmului românesc Colectiv

Cel mai periculos joc. Zilnic, peste 100 de adolescenți și tineri din Afganistan și Siria tranzitează România în drum spre vestul Europei

Un vasluian plecat în Spania a fost declarat mort în România, după ce 10 ani nu a dat niciun semn de viață familiei. Ce i-a cerut soției la ultimul telefon

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Mihai Gâdea, uluit după ce a văzut asta. ”Era legat de pat și-i implora să-i dea drumul”

Observatornews.ro O călugăriță s-a așezat în genunchi în fața polițiștilor, la un protest din Myanmar. Doi oameni au murit la picioarele ei

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2021. Scorpionii sunt porniți pe câștiguri și nu din cele mici, ci din categoria grea

Știrileprotv.ro Prima reacție a Reginei Elisabeta a II-a după interviul exploziv cu Harry și Meghan. Dezvăluiri de la Buckingham

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)