Cine sunt marinarii de pe remorcherul care s-a scufundat

Tragedia a lovit în largul Portului Midia, la aproximativ 8 km de Dana 1, unde remorcherul Astana, sub pavilion românesc, s-a scufundat.

Patru membri ai echipajului sunt în continuare căutați de autorități. O singură persoană a fost recuperată, fiind ulterior declarată decedată de către medici. Este vorba despre Claudiu Safar, marinar implicat în activitățile curente de la bord, potrivit Replica Online.

Celelalte victime, care încă sunt căutate de scafandri, sunt Sorin Tufan, Ștefan Zaharia – ambii căpitani, Petrică Sterie, șef mecanic, care gestiona întreaga componentă tehnică a ambarcațiunii, și Sebastian Tamâianu.

Ceilalți 4 membri de echipaj sunt dați dispăruți, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.

Sorin Tufan, o viață între fotbal și mare

Sorin Tufan avea 57 de ani și era căpitanul remorcherului în momentul tragediei. Acesta a avut o carieră și în fotbal, unde a jucat pe postul de fundaș dreapta, fiind fiul fostului internațional român Marin Tufan, participant cu naționala României la Campionatul Mondial din 1970 și golgheterul all-time al echipei Farul Constanța.

Sorin Tufan și-a început cariera sportivă la juniorii Farului, debutând la seniori la doar 17 ani, potrivit GSP. În 1988, a devenit titular, contribuind la promovarea echipei în Divizia A.

În 1992, a fost transferat la Steaua București, dar accidentările l-au forțat să se retragă din fotbal în 1994, la doar 26 de ani, după ce evoluase inclusiv în competiții europene.

După retragerea din sport, Tufan a urmat o carieră pe mare, asemenea tatălui său, Marin Tufan.

Potrivit surselor GSP, Sorin Tufan nu ar fi trebuit să se afle pe remorcherul Astana la momentul accidentului, fiind în schimb de tură.

Cum s-a produs tragedia

Investigațiile preliminare indică o posibilă eroare umană drept cauză a scufundării. Nava tracta un petrolier în momentul incidentului. Nu există indicii privind implicarea unei mine marine.

„În data de 18.03.2026, în jurul orei 8:40, Căpitănia Portului Constanța, zona Midia, a fost alertată cu privire la producerea unui accident naval. Remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenței către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ 8 km de Portul Midia”, potrivit Autorității Navale Române (ANR).

Construit în 2006, remorcherul Astana avea o lungime de 26,09 metri, o lățime de 7,94 metri și un pescaj maxim de 3,85 metri. Motorul său avea o putere impresionantă de 2610 kW (3500 CP). Nava era utilizată în operațiuni de remorcaj, fiind un element esențial în activitatea portuară.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului.

