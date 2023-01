„Intenționez să retrag plângerea deoarece nu vreau să mă răzbun pe el sub nicio formă. Am discutat și am realizat că totuși după 13 ani petrecuți împreună, scopul meu nu este să mă răzbun, nu este să îi fac rău”, a precizat soția deputatului constănțean.

Femeia spune că retragerea plângerii nu înseamnă că s-au împăcat și vor continua viața împreună.

„Eu voi intenta divorț și îmi voi vedea liniștită de viața mea. Am hotărât că cel mai bine este să ne separăm, să divorțăm”, a declarat ea.

Cu o zi înainte, Dumitru Focșa afirmase, tot la Antena 3, că-și dorește „refacerea familiei”.

Episodul de violență domestică în urma căruia Claudia Focșa a sunat la 112 a avut loc săptămâna trecută.

La o zi după depunerea plângerii pentru agresiune, femeia a declarat că deputatul „are o fire mai impulsivă” și că au mai avut conflicte în timpul căsniciei.

Poliția din Constanța a deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar sâmbătă, AUR l-a exclus din partid pe Focșa.

Deputatul a recunoscut că și-a agresat soția, însă când i s-a cerut să demisioneze din Parlament, a refuzat: „Să aşteptăm rezultatele anchetei”.

Foto: Facebook Dumitru Focșa

