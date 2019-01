Vezi această postare pe Instagram

تمنياتنا لسيدتنا الأولى الشفاء العاجل ? كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح نقلا عن صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية