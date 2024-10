Complexul turistic din localitatea prahoveană Tohani a ars în dimineața zilei de 26 decembrie 2023, flăcările provocând moartea a opt persoane.

Raportul de expertiză întocmit după 10 luni de la producerea evenimentului se întinde pe 600 de pagini și a ajuns în posesia lui Cornel Dinicu, patronul pensiunii și principalul inculpat în dosarul penal deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova ca urmare a dezastrului.

Cele trei posibile cauze ale incendiului

Contactat de Libertatea, Dinicu afirmă că experții din Petroșani au nominalizat trei posibile cauze care au condus la izbucnirea incendiului:

petarde aruncate pe acoperișul din stuf și lemn;

o defecțiune la instalația electrică;

sau coșul de evacuare a fumului din bucătăria pensiunii.

„Pe mine nu m-a convins (n.r. – raportul INSEMEX). Petarde? Eu personal nu am auzit. Or fi dat copiii, știu eu? Dar nu avea cum. Și dacă dădeau cu petarde într-un foișor nu avea cum să ardă mocnit atâtea ore și să plece (n.r. – focul) brusc dimineața. Cât despre coșuri, eu am peste tot coșuri de fum din inox, superprofi. Nu e nimic clar. Sunt trei cauze posibile”, declară Dinicu.

Descoperirea făcută la Institutul de Expertize Criminalistice

În paralel cu cercetările realizate la Petroșani, probele prelevate de la fața locului au fost analizate și la Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) cu sediul la București. Concluziile acestor experți indică faptul că, în noaptea de 25 spre 26 decembrie 2023, la Ferma Dacilor ar fi existat două căderi de tensiune în rețeaua electrică.

„În raportul de la Institutul Național de Criminalistică, pe care eu nu reușesc să-l citesc, să-l descifrez, pentru că sunt sunt mulți termeni tehnici, apar și două căderi de tensiune totală în noaptea aceea. Adică a picat curentul. Dacă a picat curentul, a picat de la stat. Mă rog, problema asta continuă și acum. Se poate observa la becuri. Incendiul, dacă a plecat de la efectul termic al curentului, de la stat a plecat, nu de la mine. Aveam plângeri legate de fluctuațiile de curent depuse la ANRE, la Electrica, cu mult înainte de povestea asta. Mie mi s-a ars o pompă de apă nouă și o cameră frig din cauza căderilor de tensiune. Sunt procese verbale. Am făcut plângere penală la Electrica. N-a venit nimeni să măsoare tensiunea”, acuză Dinicu.

Experți angajați de patron

Patronul de la Ferma Dacilor declară că a angajat experți separați, profesori de la Facultatea de Fizică Atomică de la Măgurele și un specialist în incendii, care vor analiza în paralel rapoartele INSEMEX și INCE și vor trage propriile concluzii.

„Ancheta nu e ce trebuie. E părerea mea. Încă îmi trosnesc lemnele alea în cap și nu pot să citesc până la capăt. Doar câte două-trei pagini pe zi”, a adăugat Cornel Dinicu.

Acesta susține că anchetatorii nu ar mai fi păstrat probele prelevate imediat după incendiu, astfel că ar deveni imposibil pentru experții angajați de el să analizeze cauzele separat de cele două institute. Dinicu mai acuză că anchetatorii n-ar fi putut stabili cât de ignifugat era lemnul folosit pentru construcția pensiunii care a ars.

„Nu vreau să arunc necazul pe nimeni, dar eu aș fi vrut ca ancheta să se desfășoare mult mai amplu și mult mai serios. Mi se pare că, în momentul în care îmi răspunzi că nu avem laboratoare în România care să determine cât de ignifugat era lemnul, pe hârtie mi-au răspuns așa, asta nu mai e anchetă”, sunt acuzațiile patronului Fermei Dacilor care și-a pierdut un copil în incendiul care a mistuit complexul turistic până la temelie.

Pe locul în care s-a aflat pensiunea a fost ridicată o troiță și urmează să fie construită o biserică în memoria celor opt oameni care au murit.

Cele două rapoarte ale INSEMEX și INEC erau ultimele documente așteptate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova care instrumentează dosarul. Sunt așteptate concluziile contraexpertizelor realizate de specialiștii angajați de Dinicu, iar apoi dosarul va putea fi trimis în instanță.

Opt persoane vizate de ancheta procurorilor

În dosarul tragediei petrecute în satul Tohani au fost inculpate trei persoane fizice, Cornel Dinicu, patronul de facto al pensiunii, Adelina Ilie și Adrian Ristin, administratorii din acte, precum și persoana fizică reprezentând societatea prin care funcționează pensiunea, acuzațiile fiind de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

La scurt timp de la începerea cercetărilor, procurorii prahoveni au decis extinderea urmăririi penale. Sunt vizați de anchetă Nicolae Marius Sora, primarul din Gura Vadului, comuna care înglobează și satul Tohani, dar și fostul primar Constantin Lungu și un alt funcționar public de la primărie. Cei trei sunt urmăriți penal.

Fostul primar Constantin Lungu este acuzat de fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în formă continuată. Nicolae Marius Sora, primarul în funcție la momentul izbucnirii incendiului, este acuzat de fals intelectual și abuz în serviciu. Funcționarul public din cadrul Primăriei Gura Vadului este acuzat de fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în formă continuată.

În paralel, Tribunalul Militar Bucureşti a admis cererea procurorilor DNA de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cazul ofițerilor ISU Prahova suspectați de abuz în serviciu, luare şi dare de mită. Colonelul Elisei Dumitru, un fost comandant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, şi maiorul Cristina Chelba, angajată a inspecţiei de prevenire din cadrul acestei instituţii, sunt acuzaţi de corupţie, fiind suspectaţi că au permis funcţionarea fără autorizaţie a pensiunii Ferma Dacilor. Iniţial, acest dosar a fost clasat, dar procurorii DNA au solicitat redeschiderea acestuia în ianuarie 2024, la câteva zile de la incendiul în care au murit opt oameni.

Printre victimele incendiului se numără și trei copii: băiatul în vârstă de 11 ani al lui Cornel Dinicu și doi frați, de 11 și 16 ani. Tatăl celor doi copii a murit și el, încercând să-i scoată din flăcări.

În incendiu a mai murit o tânără de 20 de ani, handbalistă la clubul sportiv din Călărași și studentă la Sociologie. O altă victimă este fiul generalului Petru Băiceanu, şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei. Este vorba despre Vlad Băiceanu, un student în vârstă de 21 de ani. Victimele erau oaspeți invitați de Cornel Dinicu la petrecerea de Crăciun organizată la fermă.

În cursul lunii iulie, complexul turistic din Prahova a fost redeschis de către patronul Cornel Dinicu.

