Spitalul îi cere „într-un mod constructiv” premierului Ilie Bolojan să includă specializările critice, precum oncologie, ORL oncologică și hemato-oncologie în lista spitalelor de importanță strategică.

Spitalul Colțea, solicitare pentru premier și Ministerul Sănătății

„Solicităm rămânerea Spitalului Clinic Colţea ca spital monoprofil hemato-oncologic în lista şi criteriile prevăzute la art. 6, lit. b), ca spital strategic”, arată aceasta.

De asemenea, comitetul director al Spitalului Colțea solicită premierului și Ministerului Sănătății să revizuiască Hotărârea de Guvern privind criteriile de clasificare.

Spitalul Clinic Colțea din București este îngrijorat de excluderea sa din categoria spitalelor strategice, solicitând revizuirea articolului 6, lit. b) din Hotărârea de Guvern.

„În prezent, în art. 6, lit. b) din Hotărârea de Guvern – secțiune în care se încadrează Spitalul Clinic Colțea – este complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică și hemato-oncologie, specializări care reliefează în mod evident necesitatea integrării acestora în actul normativ, în considerarea importanței lor strategice”, se arată în comunicatul transmis duminică de spitalul Colțea.

Reprezentanții spitalului consideră că aceste specializări sunt esențiale pentru funcționarea integrată a sistemului de urgență și pentru gestionarea cazurilor critice.

În acest context, instituția cere să rămână pe lista spitalelor strategice ca unitate monoprofil hemato-oncologică.

Solicitarea vine după ce procesul de reclasificare a spitalelor din România a fost demarat oficial, conform unui anunț făcut ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Rolul strategic și contribuția Spitalului Colțea

Spitalul Clinic Colțea susține că este unitatea cu cea mai ridicată complexitate în chirurgia oncologică ORL din România, funcționând conform Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului, în baza Legii nr. 293/2022.

De asemenea, la nivelul spitalului funcționează Centrul de Excelență în Chirurgia Oncologică Cervico-Facială „Prof. Dr. Cristian Radu Popescu”.

„Menționăm faptul că Spitalul Clinic Colțea funcționează ca unitate de primă linie în sistemul de urgență, fiind primul spital cu adresabilitate din Municipiul București pentru cazurile de oncologie și ORL oncologică. De asemenea, numeroase spitale județene din regiunea Moldovei și sudul României direcționează cazuri de urgență oncologică ORL către unitatea noastră”, se precizează în comunicat.

Consecințe ale excluderii Spitalul Colțea din lista strategică

Excluderea din categoria spitalelor strategice ar putea avea un impact financiar semnificativ asupra Spitalului Colțea.

Potrivit Legii nr. 163/2025, unitățile sanitare publice incluse în această categorie beneficiază de alocări suplimentare de fonduri, fundamentate pe complexitatea și diversitatea activităților oferite.

„Noua Hotărâre de Guvern, din care Spitalul Clinic Colțea este exclus, va avea ca efect implicit un deficit de alocare a fondurilor la nivelul unității sanitare”, se mai arată în comunicat.

Spitalul Colțea, apel pentru revizuirea situației

Spitalul face un apel către premierul Ilie Bolojan și Ministerul Sănătății pentru a revizui normele legislative aflate în prezent în transparență decizională.

„Într-un mod constructiv, solicităm prim-ministrului Ilie Bolojan reanalizarea și completarea, de către Ministerul Sănătății, a Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică – aflată în prezent în transparență decizională – prin includerea specializărilor menționate anterior, care reprezintă servicii medicale esențiale, cu rol determinant în managementul cazurilor critice și în funcționarea integrată a sistemului de urgență, în concordanță cu rolul funcțional real al Spitalului Clinic Colțea în rețeaua națională de urgență și cu principiile prevăzute de legislația în vigoare, din domeniul sănătății”, au transmis reprezentanții Spitalului Clinic Colțea.

Comitetul director al Spitalului Colțea mai precizează că, din punct de vedere al istoricului unității, unitatea a fost „de primă adresabilitate în evenimente istorice majore și situații de catastrofă, precum Cutremurul din 1977, Revoluția din 1989, incendiul din clubul Colectiv și pandemia COVID-19”.

