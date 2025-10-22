Spitalul privat din Constanța a funcționat 14 ani într-o clădire autorizată ca hotel

Spitalul privat din Constanța funcționa într-o clădire autorizată ca hotel, încălcând multiple aspecte ale legislației în vigoare, conform unui raport recent al Ministerului Sănătății. Potrivit News.ro, verificările au scos la iveală numeroase nereguli, de la autorizații neconforme până la materiale sanitare expirate.

Spitalul își desfășoară activitatea din 2009 într-un imobil cu destinație de hotel, administratorii solicitând schimbarea destinației abia în 2024.

„Primăria Constanța autorizează executarea lucrărilor de construcție și de schimbare a destinației din hotel în spital, prin Autorizația de construire nr.712 /29/07/2024. În concluzie, din anul 2009 până în anul 2025 a funcționat cu ASF de spital (nerespectându-se codul CAEN 8610) deși destinația clădirii era de hotel (inclusiv spațiile de spitalizare sunt mici – camere de hotel)”, după cum se menționează în raport.

Neregulile descoperite în ATI, la spitalul privat din Constanța

Verificările au relevat discrepanțe majore în secția ATI. Deși autorizația prevede 3 paturi, în realitate există 4, distribuite în două saloane. Mai mult, suprafața alocată fiecărui pat este sub minimumul legal de 12 mp.

„Se constată neconcordanțe între numărul de paturi aprobate în ASF (3 paturi), numărul de paturi aflate în compartimentul ATI la momentul controlului (4 paturi) și numărul de paturi propuse în chestionarul de clasificare al compartimentului ATI conform Ord. 1500/2009 (în chestionar apare 1 pat ATI-TIIP)”, se mai precizează în raport.

Lipsa circuitelor și echipamentelor esențiale din unitatea medicală

Blocul operator prezintă, de asemenea, deficiențe semnificative. Sala de operații are o înălțime sub standardul legal, iar finisajele pereților nu permit o dezinfectare adecvată. Mai exact, finisajele pereților din sala de operație nu sunt lavabile, nepermițând efectuarea operațiunilor de curățare și dezinfecție.

Totodată, în urma verificărilor, autoritățile au mai descoperit că spitalul nu dispune de circuite separate pentru instrumentarul steril și nesteril, nici de filtre adecvate pentru pacienți și personal medical.

Echipamentele pentru analize rapide lipsesc atât din ATI, cât și din blocul operator.

Biocide și materiale sanitare expirate, descoperite la Constanța

Controlul a identificat materiale sanitare și produse biocide expirate în diverse secții ale spitalului. De exemplu, s-au găsit „mască balon sterilizată, cu termen de expirare 08.2024, balon Ruben sterilizat cu termen de expirare 08.2024, la nivelul salonului ATI”.

Autoclavul din secția de sterilizare nu funcționa la momentul controlului, iar echipamentul de stocare a produselor sanguine nu era validat de Centrul de Transfuzie Sanguină.

S-au constatat diferențe între protocoalele de utilizare a produselor biocide și informațiile din actele administrative. Personalul nu respectă și nu cunoaște aceste protocoale, încălcând astfel normele de igienă și siguranță.

Concluzii ale Corpului de Control

Referitor la activitatea Direcției de Sănătate Publică (DSP), raportul concluzionează că „autorizația sanitară de funcționare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, în contradicție totală cu realitatea din teren”.

În plus, „Secția ATI nu respectă normele legale de funcționare, respectiv prevederile OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital, cu modificările și completările ulterioare”.

Directorul DSP Constanța a fost demis în urma descoperirilor din clinica privată

Ministerul Sănătății a luat măsuri drastice după decesul unei gravide la un spital privat din Constanța. Directorul DSP Constanța a fost demis, iar autorizația de funcționare pentru blocul operator și secția ATI a spitalului a fost retrasă.

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat miercuri demiterea directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța și retragerea autorizației de funcționare pentru blocul operator și secția de terapie intensivă a spitalului.

Autorizația de funcționare a spitalului privat a fost retrasă

Pe lângă aceste măsuri, spitalul a primit amenzi contravenționale de peste 60.000 de lei. Ministrul Rogobete a subliniat că rapoartele anchetei au fost transmise Direcției Naționale Anticorupție și Parchetului General.

„Nu mă pronunț cu privire la o posibilă culpă medicală. În momentul de față există o anchetă a Colegiului Medicilor, care analizează foile pacienților, conduita terapeutică și sigur că vor veni cu un răspuns, dacă există sau nu o situație de malpraxis”, a declarat ministrul Sănătății.

Spitalul privat va funcționa doar în regim ambulatoriu, în limitele permise de legislația în vigoare. Rogobete și-a exprimat speranța că, în cazul în care unitatea va mai efectua acte medicale, acestea vor respecta toate standardele.

Reacția spitalului privat din Constanța, după raportul Corpului de Control

Spitalul privat din Constanța reacționează la raportul Ministerului Sănătății care a identificat nereguli administrative și tehnice. Unitatea medicală anunță că a început optimizarea procedurilor interne conform recomandărilor ministerului.

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătății, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă și tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, și se află deja în curs de remediere.

Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea și optimizarea procedurilor interne identificate, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății. (…) Activitatea Armonia Hospital se desfășoară în continuare în limitele permise de reglementările în vigoare, asigurând continuitatea serviciilor medicale, astfel încât pacienții să poată beneficia fără întreruperi de serviciile noastre”, a transmis spitalul privat Armonia, di Constanța.

Unitatea medicală a mai precizat că „îşi reafirmă angajamentul pentru respectarea legislației în vigoare și menținerea celor mai înalte standarde profesionale în toate aspectele activității sale”.

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro, a fost plasat în arest la domiciliu
Știri România 17:35
Primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro, a fost plasat în arest la domiciliu
Un tramvai din Arad a pornit singur din depou și a lovit un alt tramvai cu pasageri: șapte oameni au fost răniți
Știri România 17:24
Un tramvai din Arad a pornit singur din depou și a lovit un alt tramvai cu pasageri: șapte oameni au fost răniți
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”
Marina Voica are sub 50 de kilograme la 89 de ani. Nu renunță la tocuri pe scenă și spune cum se menține sănătoasă
Stiri Mondene 16:55
Marina Voica are sub 50 de kilograme la 89 de ani. Nu renunță la tocuri pe scenă și spune cum se menține sănătoasă
Promo
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
Exclusiv
Politică 15:21
Dovada că Ilie Bolojan a fost avertizat de Ministerul Justiției din august că legea pensiilor magistraților nu are avizul CSM | DOCUMENT
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?"
Politică 10:28
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
