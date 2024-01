Spitalele din Iași sunt copleșite de cazuri de viroze și gripe, dar lipsește un aviz de la Ministerul Sănătății pentru a dubla capacitatea de ATI la Spitalul de Boli Infecțioase

Dr. Florin Roșu spune că a făcut toate demersurile necesare pentru a putea extinde capacitatea Terapiei Intensive de la 9 paturi la 20, prin transformarea compartimentului în secție. În perioada pandemiei, spune acesta, spitalul său a gestionat peste 60 de paturi de Terapie Intensivă în trei locuri din Iași și dorința sa a venit de atunci: „să ne pregătim pentru următoarea pandemie, care sigur va veni la un moment dat, și pentru epidemiile de sezon”.

Spune că demersul său nu a primit un răspuns de la Ministerul Sănătății, iar în acest început de an spitalul este iar „plin până la refuz” cu pacienți, la Terapie Intensivă nefiind niciun pat liber de foarte mult timp. Mai mult, medicii de pe ATI merg în saloane să urmărească pacienții cu risc de agravare, care ar putea avea nevoie de tratament de terapie intensivă, dar pentru care nu ar mai fi locuri, paturile fiind deja ocupate.

„Toate demersurile au fost efectiv ignorate și pare că lumea își aduce aminte de Spitalul de Boli Infecțioase doar când e o problemă, în pandemie sau în epidemiile de gripă sau de viroze. Iar eu acum țin în stand-by medici specializați pe terapie intensivă, dar nișați pe boli infecțioase, care s-au pregătit cu noi, și pe care i-aș putea angaja, dacă am face această transformare. Am ajuns să nu le mai pot promite nimic și acești oameni, dacă nu vor fi angajați, vor pleca în străinătate. Apoi vine o nouă pandemie și ne plângem că nu avem paturi de ATI și că nu avem specialiști”, a declarat dr. Florin Roșu.

Dr. Florin Roșu. Foto: bzi.ro

Pacienți în stare gravă, internați pe salon, nu la Terapie Intensivă

Acum, spune managerul, nu poate decât să ofere unele contracte pe gărzi pentru medicii specialiști pe care, altfel, i-ar putea angaja. Dar dincolo de extinderea secției, ar trebui deblocate și angajările, pentru ca aceștia să poată fi asimilați în organigrama spitalului. Astăzi, medicii de gardă de la Terapie Intensivă merg și oferă consultații și pe salon pentru cei „cu posibilitate de a ajunge în terapie intensivă”.

„Sunt internați în salon, pentru că nu sunt locuri la Terapie Intensivă și facem în așa fel încât să fie îngrijiți și urmăriți pe salon, astfel încât să nu trebuiască să fie trimiși în altă parte, dacă la un moment dat există o situație critică și nu avem destule locuri. Așa cum a fost în pandemie, când nimeni nu ne-a întrebat, am avut 65 de paturi de terapie intensivă, cea mai mare din țară, cu trei linii de gardă, medici, asistente, infirmiere, așa facem și acum: toți pacienții vor beneficia de îngrijiri, dar nu există sprijin, iar blocajul e la Ministerul Sănătății”, a mai spus managerul.

Dilema medicilor de 29 de ani: contracte pe gărzi sau plecarea în străinătate?

Dr. Beatrice Pintilii are 29 de ani, a făcut Medicina la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, și din 2023 este și medic specialist. În timpul rezidențiatului a lucrat, chiar în pandemie, prin detașare, cot la cot cu medicii de terapie intensivă la Spitalul de Boli Infecțioase.

Dr. Beatrice Pintilii spune că nu vrea să plece neapărat în străinătate

„Mi-a plăcut foarte mult patologia de aici, am lucrat sub aripile colegilor și mare parte din experiența acumulată în ultimii ani este câștigată aici. Dar cum nu sunt perspective de angajare… putem sta pe contract de gărzi o perioadă, ne dorim să lucrăm aici, ne place ceea ce facem, dar e frustrant că domnul manager ne poate oferi doar promisiuni în contextul compartimentului actual. E și frustrarea locurilor: lucrez cu terapia plină, dar cu pacienți problematici pe sector. Ne-am dori să facem mai multe, am putea, sunt pacienți de la alte spitale pe care i-am putea prelua, dar nu avem locuri”, a spus dr. Beatrice Pintilii, pentru Libertatea.

Sunt alți trei medici în aceeași situație, spune dr. Pintilii, care lucrează pe contracte de gărzi pe Terapie Intensivă și care ar putea veni să lucreze cu normă întreagă, dar spitalul nu îi poate angaja acum fiindcă pe numărul de paturi de Terapie Intensivă disponibile are schema de personal plină.

„Și eu, și colegii mei am luat în calcul plecatul în străinătate, nu este ceea ce ne dorim, nu de aceea am dat la Medicină. Părinții mei lucrează în sistemul sanitar și mi-a plăcut de mică partea asta, am văzut ce înseamnă să ajuți un om la nevoie într-o comunitate mult mai mică. Doresc să rămân în țara mea, evident, dar nu exclud acum o plecare. Am făcut cercetări, dar doar pe cont propriu și personal, nu am mers încă la vreo firmă de recrutare și sper nici să nu o fac”, a mai explicat aceasta.

Dr. Florin Roșu: „Da, avem personal să deschidem și de mâine secția”

Managerul unității, dr. Florin Roșu, spune că are și completarea de personal pentru acoperirea gărzilor, nu doar medici. Sunt asistente care au fost pregătite pentru munca în Terapie Intensivă, dar au fost redistribuite în spital, făcând lucruri mai ușoare decât cunoștințele pe care le au.

„Vorbim de personal înalt calificat, din punctul meu de vedere, care în străinătate este ținut ca aurul și la noi e o delăsare. Da, aș putea chiar de mâine să-mi fac graficul de lucru, dacă se aprobă înființarea secției, până reușim să dăm drumul la concursuri, dacă se deblochează. Avem tot ceea ce reprezintă asistente, infirmiere, îngrijitoare și medici pentru linia de gardă”, a spus dr. Florin Roșu.

Libertatea a întrebat reprezentanții Ministerului Sănătății despre situația de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Am fost îndrumați să transmitem o solicitare scrisă, care a fost înregistrată pe 9 ianuarie, iar când vom primi un răspuns vom reveni cu un nou material.

