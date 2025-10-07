„Când arta se aprinde, orașul te surprinde”

Festivalul, care atrage anual peste 300.000 de vizitatori, va transforma Bucureștiul într-un laborator interactiv al artei luminii. Traseul de anul acesta se extinde pe Calea Victoriei și în spațiile ARCUB – Hanul Gabroveni, Mega Mall și Promenada Mall, într-o ediție care promite o experiență vizuală spectaculoasă.

„Spotlight a devenit, în cei nouă ani de existență, unul dintre cele mai iubite evenimente ale Capitalei. Tema de anul acesta, Simbioză, vorbește despre colaborare și despre puterea artei de a aduce oamenii împreună. Ne dorim ca Bucureștiul să fie un oraș care inspiră și care surprinde, iar prin proiecte precum Spotlight demonstrăm că spațiile noastre urbane pot căpăta noi sensuri și noi povești”, a transmis Stelian Bujduveanu, primarul general al Capitalei.

Adrian Damian: „Lumina intră în dialog cu arhitectura orașului”

Anul acesta, tema este „Simbioză / Symbiosis”, iar curatorul ediției este scenograful Adrian Damian, cunoscut pentru proiectele sale care combină arta vizuală cu tehnologia. El spune că tema din acest an propune o perspectivă diferită asupra orașului și a felului în care interacționăm unii cu alții.

„Sub tema Simbioză, Spotlight 2025 propune o călătorie pe Calea Victoriei, în care instalațiile de lumină intră într-un dialog viu cu arhitectura orașului: uneori în contrast, alteori în armonie, dar mereu într-o conexiune cu spațiul urban. Publicul va fi întâmpinat de animale supradimensionate, clădiri istorice care se metamorfozează prin videomapping și spații contemplative unde lumina invită la reflecție. Este o experiență efervescentă care transformă orașul într-o scenă spectaculoasă, deschisă tuturor”, explică Damian.

Spotlight, un festival cu recunoaștere internațională

La aproape un deceniu de la prima ediție, Spotlight a reușit să plaseze Bucureștiul pe harta marilor festivaluri europene dedicate artei luminii.

„Încă de la prima ediție, Spotlight a introdus Bucureștiul în circuitul internațional al marilor festivaluri și a devenit un reper al scenei culturale. Este o platformă pentru creativitatea artiștilor români și internaționali, dar și o ocazie pentru sute de mii de oameni să descopere orașul printr-o experiență colectivă a luminii și a imaginației”, declară Mihaela Păun, directorul ARCUB.

Lumina care unește artiști și orașe

Ediția din acest an marchează un parteneriat cu Lille Video Mapping Festival, care consolidează colaborarea dintre artiștii români și francezi. În premieră, festivalul include conferințe și paneluri cu invitați internaționali, printre care reprezentanți ai celor mai importante festivaluri de artă a luminii din Europa. Evenimentele vor avea loc la Hanul Gabroveni.

Tot în acest an, ARCUB a lansat o bază de date a artiștilor români din domeniul artei luminii și new media, menită să promoveze creațiile acestora la nivel național și internațional.

În anul 2025, SpotLight vorbește despre energia creativă care transformă spațiul urban într-un organism viu, dinamic și spectaculos. Programul festivalului începe zilnic, între 10 și 12 octombrie, de la ora 19.00 și se încheie la 23.00.

