Curtea de Apel Galați a respins, pe 29 ianuarie, contestația formulată de inculpatul Stănel Corbu împotriva soluției Tribunalului Brăila în care s-a dispus prelungirea arestării preventive față de acesta, conform Obiectiv Vocea Brăilei. El rămâne în spatele gratiilor cel puțin până pe 8 martie. Interlopul a fost obligat de instanță să plătească și cheltuieli judiciare în valoare de 100 de lei.

„Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul Corbu Stănel împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila pronunţate la data de 23.01.2026 în dosarul nr. 98/113/2026. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe contestatorul-inculpat la plata sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, potrivit hotărârii Curții de Apel Galați.

De asemenea, cei doi fii ai lui Corbu și alți doi apropiați ai săi stau în arest la domiciliu, până la începutul lunii martie, cu brățara de picior. Și în cazul acestora s-a prelungit măsura preventivă la Tribunalul Brăila, pe 23 martie, dar aceștia nu au mai formulat contestație.

Stănel Corbu este cercetat într-un dosar pentru tentativă la omor calificat, tulburarea ordinii şi liniştii publice, influenţarea declaraţiilor, ameninţare și neexecutarea sancţiunilor penale.

În septembrie 2025, Stănel Corbu, doi fii ai săi și alți doi apropiați au fost arestați preventiv după ce l-au agresat, în urma unui conflict, pe Radu Walter, alt interlop cunoscut din Brăila.

Stănel Corbu, care este recidivist, l-a tăiat cu cuțitul la gât pe Radu Walter, apoi l-a obligat să dea declarație că nu i-a făcut nimic, ca să scape de răspunderea penală, potrivit publicației citate.

