Cariera imobiliară a lui Chera a luat avânt atunci când a început să cumpere clădiri pe care le-a transformat într-un lanț de magazine specializate pentru copii, investiții care au devenit Crown Achiziții, potrivit site-ului companiei.

În cele din urmă, compania a cedat din magazine pentru a se concentra pe afaceri imobiliare. Proprietățile Crown includ mai multe clădiri emblematice din New York, cum ar fi The St. Regis New York și Conacul Cartier.

Stanley Chera mai era cunoscut și pentru legături strânse cu președintele Donald Trump.

În perioada 2016-2019, Chera a donat în total 402.800 de dolari pentru Donald J. Trump Inc. și Trump Victory, organizații dedicate susținerii președinției lui Trump, potrivit Fiscului SUA.

Corporația Chera’s Crown a încheiat o înțelegere în 2008 cu ginerele lui Trump, acum și consilier superior la Casa Albă, The Kushner Companies și cu firma de capital privat The Carlyle Group. Crown Acquisitions și Carlyle Group au participat la vânzarea clădirii de la 666 Fifth Avenue din New York, care era deținută de Kushner Companies.

Clădirea deținută de Kushner de pe Fifth Avenue a sfârșit prin a fi o proprietate cu probleme, un fel de „piatră legată de gâtul” Kushner Companies ani de zile, până când clădirea a fost vândută companiei Brookfield Properties, în 2018.

Stanley Chera l-a prezentat pe Trump, la parada de Ziua Veteranului, din New York, în noiembrie trecut, numindu-l pe acesta „dragul meu prieten”.

Trump l-a invitat pe Chera la un miting din 2019 în Grand Rapids, Michigan și l-a descris drept „unul dintre cei mai mari constructori și oameni imobiliari din lume” și „un tip grozav, care a fost alături de mine de la început”.

Presa americană a raportat despre spitalizarea lui Chera cu coronavirus pe 24 martie. Președintele Trump a declarat luna trecută că un prieten de-ai săi se luptă cu coronavirusul și că este în comă. Cel mai probabil, scrie presa din SUA, Stanley Chera era persoana la care a făcut referire Donald Trump.



„Ne-am gândit că va fi internat cu o formă ușoară a virusului, nicidecum că e în comă”, a mai spus Trump.

Trei surse apropiate familiei au declarat pentru New York Times că Trump cu siguranță l-a descrie pe Stanley Chera în comentariile sale despre „prietenul cu COVID-19”. The NY Times a scris că două dintre surse au declarat că Stanley Chera se afla în comă indusă medical în acel moment.

Ulterior, Trump a spus că are niște prieteni care sunt „incredibil de bolnavi”. Nu se știe la ce alți prieteni ar fi putut face referire președintele.

Casa Albă nu a răspuns la cererile adresate de presă cu privire la descrierea prietenului lui Trump.

Nici familia lui Chera nu a discutat public despre prietenia sa cu președintele SUA sau despre moartea acestuia.

