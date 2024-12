„Anapa se află în stare de urgenţă din cauza deversării unor produse petroliere pe litoral”, a anunțat primarul acestui oraş cu o populație de aproximativ 90.000 de locuitori.

Alte patru localităţi mai mici din zonă, printre care Veselovka și Blagoveșcenskaia, au fost de asemenea plasate în stare de urgenţă.

Anapa may have to forget about being called a „resort city” for a long time.



The storm is bringing more and more petroleum products to Anapa's beaches from tankers that sank in the Kerch Strait. The oil slick has already contaminated up to 35 km of coastline. Currently, the oil… pic.twitter.com/WUh5BNyieY